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討論加薩議題 法國埃及與約旦舉行三方峰會

中央社／ 巴黎5日綜合外電報導
法國總統馬克宏。（路透）
法國總統馬克宏。（路透）

法國總統馬克宏今天表示，他將與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）、約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）就加薩局勢舉行三方峰會。

法新社報導，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）之間短暫停火協議破局以來，以軍便一再推進奪取加薩土地，說要以這項策略逼迫哈瑪斯釋放手上剩餘的人質。

同時，以色列擴大了對黎巴嫩和敘利亞的攻擊力道。

馬克宏在社群平台X上寫道：「為因應加薩緊急狀況，在應塞西總統邀請訪問埃及期間，我們將與約旦國王舉行三方峰會。」

馬克宏預計明晚抵達開羅（Cairo），並於7日上午與埃及總統舉行會談。

馬克宏辦公室指出，三方峰會將於同一天在埃及首都舉行。

馬克宏8日還將前往加薩走廊以西50公里的埃及港口阿里什（El-Arish），會見人道與安全工作人員，並表明他將「持續動員推動停火」。

阿里什是國際援助進入加薩的中繼站。

埃及 約旦 馬克宏

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