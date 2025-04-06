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法鼓山緬甸賑災 為罹難緬僧祝禱 將助教育機構恢復運作

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
法鼓山慈善基金會秘書長常惺法師與隨行義工，以觀音菩薩聖號為往生者祝禱，盼受苦民眾早日遠離苦難，受災之處能重拾繁盛。圖／法鼓山提供
法鼓山慈善基金會秘書長常惺法師與隨行義工，以觀音菩薩聖號為往生者祝禱，盼受苦民眾早日遠離苦難，受災之處能重拾繁盛。圖／法鼓山提供

緬甸3月28日發生大地震，建物倒塌並造成慘重傷亡。法鼓山今天表示，結合在地使節、台商、慈善機構的力量，突破諸多限制，已將生活物資陸續運往華人稱為瓦城的曼德勒，轉達僧團及十方善信對災區民眾的關懷與不捨。

法鼓山慈善基金會秘書長常惺法師率領的緬甸賑災團，4月5日下午慰訪在曼德勒受災嚴重的孤兒院、馬索耶因寺（Masoyein Monastery）佛學院、孔教學校等多處教育機構，致贈災後所需物資與急難慰問金。

這所孤兒院由善吉祥法師（Sayadaw U Sumangala）創辦，收容180名無依的孩子與36位小沙彌。常惺法師逐一為他們戴上念珠和「平安無事」檜木吊飾，轉達法鼓山方丈和尚果暉法師及僧團的祝福，祈願他們在佛法的慈悲與智慧中平安成長。

賑災團隨後轉往馬索耶因寺佛學院，抵達時寺方已動用挖土機開挖，援救被掩埋的受災者。現場瀰漫屍臭味，常惺法師帶領救災團隊合十誦念觀音菩薩聖號，虔心祝禱罹難者往生善趣，迴向他們乘願再來，未來仍為僧寶，服務十方大眾。

在以華語為主的孔教學校老師楊冰潔說，地震真得來得太突然，多數師生正在教室午休，還好大多數人災害發生時趕緊躲在桌子下，免於傷亡，但也有不少人目前仍聯繫不上。師生和家長看著被地震毀損的校舍，都顯得相當感傷。

常惺法師表示，教育是華人社會的根本，全世界的華人都特別重視教育，法鼓山也是提倡教育的團體。等到6月初學校恢復教學，有關教具的需求，以及後續進行創傷後心理重建，法鼓山慈善基金會都將會提供資源與協助。

佛學院有200多人罹難，常惺法師表示，法師們正準備佛法考試，在地震中捨報，示現無常迅速，令人不捨。法師們在地震中受苦受難，都是大菩薩，以生命提醒我們要把握人身精進修行，修學佛法」。

法鼓山表示，清明期間各分寺院都有舉辦報恩法會，民眾也可透過雲端祈福（https://compassion.ddm.org.tw/）的方式，為緬甸震災災區受難的民眾祝禱。

緬甸發生強震釀災，法鼓山結合在地使節、台商、慈善機構的力量，將所需生活物資運往華人稱為瓦城的曼德勒。圖／法鼓山提供
緬甸發生強震釀災，法鼓山結合在地使節、台商、慈善機構的力量，將所需生活物資運往華人稱為瓦城的曼德勒。圖／法鼓山提供
法鼓山慈善基金會常惺法師代表法鼓山僧俗善信，致贈瓦城受難民眾食物等民生物資和災害關懷金。圖／法鼓山提供
法鼓山慈善基金會常惺法師代表法鼓山僧俗善信，致贈瓦城受難民眾食物等民生物資和災害關懷金。圖／法鼓山提供
緬甸最大的華語學校曼德勒孔教學校在強震中毀損，法鼓山賑災團5日前往關懷，致贈物資與關懷金。圖／法鼓山提供
緬甸最大的華語學校曼德勒孔教學校在強震中毀損，法鼓山賑災團5日前往關懷，致贈物資與關懷金。圖／法鼓山提供
法鼓山慈善基金會秘書長常惺法師逐一為孩子們和小沙彌戴上念珠，致贈「平安無事」檜木吊飾，轉達法鼓山方丈和尚果暉法師及僧團的祝福。圖／法鼓山提供
法鼓山慈善基金會秘書長常惺法師逐一為孩子們和小沙彌戴上念珠，致贈「平安無事」檜木吊飾，轉達法鼓山方丈和尚果暉法師及僧團的祝福。圖／法鼓山提供
法鼓山慈善基金會秘書長常惺法師帶領救災團隊，在災害現場合十誦念觀音菩薩聖號，祝禱罹難的法眷們往生善趣，迴向他們乘願再來。圖／法鼓山提供
法鼓山慈善基金會秘書長常惺法師帶領救災團隊，在災害現場合十誦念觀音菩薩聖號，祝禱罹難的法眷們往生善趣，迴向他們乘願再來。圖／法鼓山提供
法鼓山慈善基金會緬甸賑災團專程前往曼德勒的一所孤兒院關懷，為院方收容的180名孤兒與36位小沙彌，致贈災後所需物資與慰問金。圖／法鼓山提供
法鼓山慈善基金會緬甸賑災團專程前往曼德勒的一所孤兒院關懷，為院方收容的180名孤兒與36位小沙彌，致贈災後所需物資與慰問金。圖／法鼓山提供

地震 法師 緬甸

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