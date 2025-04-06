川普揚言奪運河 巴拿馬外長：仍盼與美維持互重

巴拿馬外交部長艾查（Javier Martinez-Acha）今天表示，儘管美國總統川普一再揚言要重新奪回巴拿馬運河，巴拿馬仍希望與美國維持「尊重」的關係。

法新社報導，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）即將於下周訪問巴拿馬。鑒於川普頻頻放話要拿回運河控制權，指控中國干涉運河運作，赫格塞斯此行更顯急迫。

艾查昨天在社群平台X發文表示，他與美國國務院副國務卿藍道（Christopher Landau）通話時「討論了非法移民、組織犯罪、毒品走私等」議題，並稱這是一次「誠摯且具建設性的交流」。

他寫道：「我重申，巴拿馬的所有合作都將在我國憲法、法律以及巴拿馬中立條約（Canal Neutrality Treaty）的架構下進行。我國與美國的關係必須保持尊重、透明與互惠。」

艾查還表示，雙方官員還討論香港長江和記實業上月將其在巴拿馬運河兩端港口的經營權，出售給美國資產管理巨擘貝萊德集團（BlackRock）一事。

美國國務院表示，藍道「肯定巴拿馬在遏制中國共產黨惡意影響方面所採取的行動」。

這筆交易原定於4月2日完成，但因中國監管機構進行審查而遭擱置。

美國和中國是巴拿馬運河的兩大使用國，這條運河處理全球5%的海上貿易，具有至關重要的經濟和地緣戰略意義。美國於1914年開通巴拿馬運河，並在1999年將運河完全移交給巴拿馬政府。