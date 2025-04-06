以色列新建加薩南部安全走廊 加強施壓哈瑪斯
以色列軍方今天宣布，軍隊已部署到加薩走廊南部新建的安全走廊，以在戰火重燃數週後對哈瑪斯施加更多壓力。
美聯社報導，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）2日宣布將設立新的「莫拉格走廊」（Morag Corridor），並稱該走廊將切斷以國先前下令居民撤離的南部城市拉法（Rafah）與加薩其他地區的聯繫。
以軍發布聲明指出，第36師部隊已部署在莫拉格走廊，目前尚不清楚新走廊的具體位置。尼坦雅胡曾表示，這將是第2條「費城走廊」（Philadelphicorridor）。費城走廊位於加薩與埃及接壤的南部邊境，自去年5月以來一直處於以色列的控制下。
上月，以色列試圖向哈瑪斯施壓，迫使其接受1月達成的停火協議新條款，隨後突然轟炸加薩，正式打破停火協議，迄今已有數百名巴勒斯坦人被殺害。
之後以色列迅速重新控制橫跨加薩中部的那札林走廊（Netzarim Corridor）。
尼坦雅胡2日表示，「我們正逐步加大壓力，以迫使他們（哈瑪斯）交出人質」。同日以國國防部長卡茲（Israel Katz）也宣布大幅擴大加薩軍事行動，目的是占領大片土地，並將其劃入以色列安全區域。
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