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遊富士山觀光巴士追撞釀47傷 台灣遊客憶驚魂：車尾窗戶碎裂

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本東京八王子市中央自動車道南下線小佛隧道口在當地時間5日上午10時15分左右發生觀光巴士追撞事故，造成兩輛觀光巴士包含駕駛共47人受傷。圖／擷取自YouTube
日本東京八王子市中央自動車道南下線小佛隧道口在當地時間5日上午10時15分左右發生觀光巴士追撞事故，造成兩輛觀光巴士包含駕駛共47人受傷。圖／擷取自YouTube

日本富士新聞網（FNN）報導，日本東京八王子市中央自動車道（高速公路）南下線小佛隧道口在當地時間5日上午10時15分左右發生觀光巴士追撞事故。這起車禍造成兩輛觀光巴士包含駕駛共47人受傷，傷者皆為外國遊客，所幸均無生命危險。

富士新聞網指出，兩輛巴士是從東京車站前往河口湖方向。當時因路況壅塞，前方觀光巴士疑似減速行駛，行駛在後方的巴士司機稱「沒有注意到前方巴士已煞車，就追撞上去了」。朝日電視台則報導，一名來自台灣的遊客表示，「當時正準備前往富士山，車尾的窗戶突然被撞碎，至少有30人受傷」。

目前日本警視廳正對此進行調查。

富士山 巴士 日本 東京

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