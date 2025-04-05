美副卿巴拿馬外長通話 強調審查長和營運港口重要性

根據美國國務院的對話簡報，副國務卿藍道（Christopher Landau）今天和巴拿馬外長艾查（Javier Martinez-Acha）討論了關於對香港長江和記管理巴拿馬運河兩端兩個港口特許權進行的持續審查的重要性。

雖然運河本身由巴拿馬經營，但運河兩端兩個港口卻由香港上市公司長江和記經營，附近的其他港口則由美國、新加坡和台灣的私人公司經營。

香港長江和記實業有限公司是香港首富李嘉誠家族控制的公司，3月初公布與美國貝萊德集團（BlackRock）主導的財團達成原則性協定，計畫向該財團出售旗下和記港口集團80%的資產，轉讓持有和營運的海外43個港口及配套物流網絡，這些港口分布於23個國家，包括巴拿馬運河兩端的港口。

不過，長和公布決定後，引發香港親北京的大公報持續刊文批評。中國國家市場監督管理總局日前表示，注意到長和將與美國貝萊德簽署巴拿馬港口的交易協議，將依法審查。

五角大廈今天說，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）將於下週初前往巴拿馬，參加一年一度的中美洲安全會議。

五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）說，赫格塞斯將利用會議之便舉行雙邊會談，「這將推動我們不斷努力加強與巴拿馬和其他中美洲國家的夥伴關係，實現我們對西半球和平與安全的共同願景」。

美國總統川普（Donald Trump）一再表示，他要「拿回」巴拿馬運河；但他沒有提供具體計畫，說明他將如何做到這個目標，或者是否需要採取軍事行動。巴拿馬運河被認為是世界上最具戰略意義的水道之一。