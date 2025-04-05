雲壤海軍基地完成升級改造 柬埔寨總理強調：陸未獲得獨家軍事使用權

由大陸資助建設的柬埔寨雲壤海軍基地近日完成現代化升級改造項目，並在今（5）日舉行啟用儀式。柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）在啟用儀式上表示，該項目充分體現柬中兩國「鐵桿」友誼的深厚基礎與高水平發展，但他也否認大陸獲得該基地的獨家軍事使用權，並稱柬埔寨歡迎所有友好國家軍艦在基地停靠，或參與聯合演訓。

《柬中時報》報導，由大陸資助的柬埔寨雲壤海軍基地現代化升級改造項目已取得重大成果，其中包括碼頭、保障設施與訓練中心等多項基礎設施，現已全面竣工並正式啟用。該項目的啟用儀式於5日舉行，由洪馬內與大陸中央軍委聯合參謀部副參謀長曹青鋒共同主持。

洪馬內在啟用儀式上表示，自柬埔寨雲壤海軍基地項目動工以來，國際社會不斷對基地用途作出不實揣測與指責，稱該改造項目的目的是在為大陸軍隊駐軍提供條件，進而危及柬埔寨主權。他堅決否認大陸獲得該基地獨家軍事使用權，並重申相關指控毫無根據。

針對外界曾在2022年質疑，為何雲壤海軍基地對外關閉、為何不予開放，洪馬內解釋，「我當時明確表示，因基地正處於施工階段，出於安全考量暫不對外開放，一旦竣工，將對所有國家開放。」他並宣布，即日起，柬埔寨歡迎所有友好國家軍艦在基地停靠，或參與聯合演訓。

洪馬內強調，雲壤海軍基地的現代化建設並無隱秘之處，相關工作完全符合柬埔寨國家法律及憲法規定。根據柬埔寨憲法，柬埔寨不允許任何外國在境內設立軍事基地，亦不允許派遣柬埔寨軍隊前往外國駐軍，除非在聯合國框架下參與維和行動，「如果我們有意允許外國軍隊在柬埔寨境內設立軍事基地，那為何還要違反憲法？人民黨在國會擁有絕對多數，完全有能力推動修憲，但我們並不這樣做，因為我們無意違憲，更無意允許外國軍隊在境內設立軍事基地。」

法新社報導，柬埔寨王家軍隊（Royal Cambodian Armed Forces）發言人日前接受訪問時曾提到，雲壤基地第一階段工程已完工，訂於4月2日啟用，日本軍艦將在剪綵儀式後停靠，成為啟用後第一艘停靠在雲壤海軍基地的軍艦。