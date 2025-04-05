金正恩視察北韓特種部隊 親自試射新型狙擊步槍
北韓國營媒體今天報導，北韓領導人金正恩視察特種部隊時，試射了一款新研發的狙擊步槍；他說，特種部隊的高強度訓練「增強了確保勝利的實戰能力」。
法新社報導，南韓情報機關表示，平壤當局已將數以千計的官兵部署到俄羅斯，以支持莫斯科對烏克蘭的戰爭，而特種部隊是其中一部分。
北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩昨天視察一支特種作戰部隊時表示，「透過高強度訓練，確保在戰場上獲勝的實戰能力已提升」。
根據北韓中央通信社，他又說，他們的訓練是「對國家展現愛國心與忠誠的最鮮明體現」。
北韓國營媒體發布的影像顯示，金正恩透過狙擊步槍的瞄準鏡進行瞄準，擺出射擊姿勢。北韓中央通信社報導，這款狙擊步槍即將「發配給特種作戰部隊使用」。
北韓中央通信社報導，金正恩督導了「自動步槍射擊訓練與狙擊步槍射擊訓練」，並在親自試射這款狙擊步槍後，他對「我們自行研發的狙擊步槍性能與威力表示極為滿意」。
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