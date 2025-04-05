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華為涉賄歐洲議會議員案 比利時起訴8人

中央社／ 布魯塞爾4日綜合外電報導
華為。路透
華為。路透

比利時檢方今天說，經調查歐洲議會一起涉及中國華為技術有限公司的疑似賄賂案件後，已依貪汙、洗錢和參與犯罪組織等罪名起訴8人。

綜合法新社與路透社報導，數十名警員上月在比利時和葡萄牙展開突襲行動，一開始起訴5人，後來兩人有條件獲釋，另外3人接受電子監控。

聯邦檢察官辦公室表示，上月20日和29日又有3人被起訴，目前都在獄中。

檢方表示，這些人被控主動貪汙、洗錢和參與犯罪組織，但未詳述他們的身分。

檢察官辦公室發言人告訴法新社，這群人之中包括3名上月底在海外被逮捕後交給比利時有關當局的嫌犯。

調查人員正詳查是否存在挪用公款情事，或華為代表或遊說人士是否送禮給歐洲議會議員以捍衛華為在5G（第5代行動通訊技術）部署中的利益。

比利時檢方說，疑似貪汙行為從2021年就「非常隱密地」以商業遊說名義展開，涉及採取政治立場的報酬或踰越分際的禮物，例如飲食和旅行支出或定期邀請觀看足球賽。

華為表示，公司嚴肅看待這些指控，將緊急與有關當局溝通以充分瞭解狀況。華為還說，公司絕不容忍貪汙或其他不當行為。

歐洲議會表示，已收到比利時有關當局希望協助調查的請求，將迅速全面配合。

歐洲議會兩年前也曾爆發「卡達門」（Qatargate）醜聞，當時有歐洲議會議員被控受賄促進卡達和摩洛哥的利益，但卡達和摩洛哥均否認。相關調查還在進行中。

卡達 比利時 貪汙

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