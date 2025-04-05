快訊

NBA／柯瑞再飆36分、近3戰場均41分 勇士輕取金塊5連勝

爸媽快哭了！親子樂園「貝兒絲」又少一家…桃園店27日熄燈倒數

連假回家累到秒睡！一大早被「兩團黑影死亡凝視」 他嚇醒懺悔下場大不同

波蘭發現兒童集中營遺骸 揭發納粹罪行

中央社／ 華沙4日專電
圖為波蘭南部的奧斯威辛集中營舊址一隅。新華社
圖為波蘭南部的奧斯威辛集中營舊址一隅。新華社

波蘭國家紀念研究所（IPN）近期在羅茲挖掘出德國納粹波蘭兒童集中營4名受害者的遺骸，專家估計，該集中營在不同時期至少有2000至3000名年齡介於6至16歲的波蘭兒童被囚禁。

這一發現揭開了納粹對兒童施行暴力的歷史真相，波蘭政府承諾興建紀念館並以DNA技術還原受害者身分，喚起社會對這段被忽視悲劇的重視。

挖掘工作由波蘭國家紀念研究所於2025年3月啟動，在羅茲（Łódź）一處墓地發現數十具兒童與青少年遺骸，許多骨骸帶有營養不良與暴力痕跡。

利茨曼施塔特兒童集中營（Kinder-KZLitzmannstadt）於1942年至1945年運作，是納粹在波蘭占領區唯一專為兒童設立的集中營，位於當時利茨曼施塔特的貧民窟附近。

IPN歷史學家安娜·席維爾斯卡（Anna Siewierska）表示：「這些遺骸是納粹罪行的鐵證。」

考古團隊還發現鞋子碎片與木製玩具，佐證受害者年幼身分。集中營歷史顯示，兒童多因疾病與虐待死亡，倖存者寥寥無幾。長期以來，這段歷史因戰後檔案散失而鮮為人知。此次發現促使波蘭重新審視這一悲劇，IPN計劃透過DNA比對確認受害者姓名，盼為家屬帶來慰藉。

羅茲市長茲達諾夫斯卡（Hanna Zdanowska）表示，「這是城市最沉痛的記憶，我們必須紀念這些孩子。」政府將資助紀念館建設，讓後代了解真相。

波蘭 納粹 集中營

延伸閱讀

波蘭首座核電站與美國協議談判 預計2028年動工

河南枯井發現80具烈士遺骸 頭骨子彈貫穿、腿部明顯斷裂

不讓重度聽障限制夢想 嘉義15歲鋼琴少女站上波蘭舞台

波蘭國會通過支持歐盟國防決議 反對派憂主權受損

相關新聞

華為涉賄歐洲議會議員案 比利時起訴8人

比利時檢方今天說，經調查歐洲議會一起涉及中國華為技術有限公司的疑似賄賂案件後，已依貪汙、洗錢和參與犯罪組織等罪名起訴8人

波蘭發現兒童集中營遺骸 揭發納粹罪行

波蘭國家紀念研究所（IPN）近期在羅茲挖掘出德國納粹波蘭兒童集中營4名受害者的遺骸，專家估計，該集中營在不同時期至少有2...

英情報部門認俄中開發的北極航線是21世紀蘇伊士運河 恐引發衝突

俄羅斯衛星通訊社引述英國《金融時報》報導稱，英國情報部門將俄羅斯和中國在北極開發的航線稱為21世紀的蘇伊士運河，認為它的...

總統要砍副總統薪水 瓜地馬拉正副元首鬧不合

中美洲友邦瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）不滿副總統艾雷拉（Karin Herrera）未依照競...

巴布亞紐幾內亞規模6.9強震 確認已解除太平洋海嘯威脅

台灣時間今天清晨4時5分，在巴布亞紐幾內亞新不列顛島發生規模6.9地震。中央氣象署表示，獲太平洋海嘯警報中心通報，可能在...

美中台博弈／美中和戰打何算盤？ 解放軍對台軍演藏玄機

解放軍在台海軍演「海峽雷霆」，名稱就是要告訴台灣，中共正釋放「雷霆之怒」，但重要的是，如何從中美關係下來理解這場軍演？資深國際新聞媒體人郭崇倫為讀者解析為何此時是軍演舉行的最佳時機，以及若把這場軍演放在美中對抗消長的戰略下，該如何解讀？台灣有事，美國會不會來救？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。