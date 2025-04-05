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英情報部門認俄中開發的北極航線是21世紀蘇伊士運河 恐引發衝突
俄羅斯衛星通訊社引述英國《金融時報》報導稱，英國情報部門將俄羅斯和中國在北極開發的航線稱為21世紀的蘇伊士運河，認為它的極端重要性在未來可能導致衝突。
金融時報報導確稱，這裡涉及兩國在北海航線上的合作以及對「極地絲綢之路」的開發。據該報報導，一位不具名的英國情報人員稱該航線「相當於二十一世紀的蘇伊士運河」。 該報指出，由於其至關重要性，未來圍繞其發生衝突的時機已經成熟。
根據《南華早報》3 月引述知情人士的話報道，在北方國家越來越關注該地區且美俄可能會在該地區達成合作協議的背景下，中國可能會修改其北極政策，包括力求在2030 年前成為「極地大國」。同時，該報提到，中俄正在合作開發因全球暖化而出現的海上航線，這就更有可能形成一條利潤相當豐厚的永久性海上航線，從而縮短歐洲和亞洲之間的航運時間。
俄羅斯外交部先前對俄新社表示，俄中雙方是和平關係，不針對北極地區的任何國家。俄羅斯外交部也指出，俄羅斯對北極地區的建設性合作持開放態度，包括在使用北海航線方面。
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