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總統要砍副總統薪水 瓜地馬拉正副元首鬧不合

中央社／ 瓜地馬拉市4日專電
瓜地馬拉總統阿雷巴洛。美聯社
瓜地馬拉總統阿雷巴洛。美聯社

中美洲友邦瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）不滿副總統艾雷拉（Karin Herrera）未依照競選諾言自行減薪，要求強制執行。雙方互發聲明指責，正副元首不合也浮上檯面。

瓜國媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，這場減薪風波的起因，是阿雷巴洛和艾雷拉在2023年6月30日贏得第一輪選舉後，阿雷巴洛公開宣布，如果當選總統將自行減薪，並且對公職人員的薪資進行審查。

根據當時記者會的影片，坐在一旁的艾雷拉並沒有發言，只是點頭表示同意。而在阿雷巴洛2024年1月正式上任，並且執政滿100天後，他宣布將總統和副總統薪水削減25%，並在2024年6月1日生效。但在簽署文件時，副總統艾雷拉並未當場簽字。

根據瓜國總統府行政事務暨安全局（SAAS）公開的資料，依約減薪的總統阿雷巴洛月薪從近15萬瓜幣（約新台幣60萬元）降低到11萬5千瓜幣（約新台幣46萬元），但副總統艾雷拉薪水仍維持在13萬6千瓜幣（約新台幣55萬元），其中包括法定公務使用的「特別費」，造成瓜國副總統薪水不只比總統還高，而且還是全國薪水最高公務員的奇特現象。

該新聞在媒體上曝光後，瓜地馬拉政府發表聲明，表示由於副總統艾雷拉沒有落實減薪措施，為了向人民交代，總統已指示財政部「立即削減」副總統辦公室的「特別費」，此舉也形同直接削減副總統的薪資。

對此，艾雷拉發聲明公開拒絕並回嗆，副總統的薪資是憲法規定賦予的，削減副總統薪資非但不可行，還會導致法律問題。她甚至在4日接受媒體專訪時強調，她和總統阿雷巴洛「不是朋友關係」。艾雷拉並強調，自己正在推動多項有利於瓜地馬拉人民的計畫，工作「非常辛勞」。

「時報」（La Hora）報導指出，這場減薪風波，凸顯總統阿雷巴洛和副總統艾雷拉兩人缺乏溝通和共識。正副總統兩人公開不合，雖然不至於構成政府的施政危機，但卻會造成行政部門之間的裂痕，甚至未來可能以不同形式，爆發政府管理上的爭議。

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