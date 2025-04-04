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尊重格陵蘭島人自決 美國務卿：不會讓他們依賴陸

中央社／ 布魯塞爾4日綜合外電報導
美國國務卿魯比歐。圖／美聯社
美國國務卿魯比歐。圖／美聯社

美國國務卿魯比歐今天表示，華府尊重格陵蘭島人自決，但不會允許這個資源豐富的丹麥自治區變得依賴中國。

法新社報導，魯比歐（Marco Rubio）出席在比利時首都布魯塞爾舉行的北大西洋公約組織（NATO）外長會議，會後告訴記者：「我們不會讓中國現在進入（格陵蘭），對他們提供一大筆錢，使他們變得依賴中國。」

路透社報導，魯比歐指出，丹麥應該關注格陵蘭島人不希望成為丹麥一部分的事實。

他說：「格陵蘭島人將做出決定。」

丹麥 格陵蘭 美國 魯比歐

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