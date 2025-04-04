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法國極右翼領袖禁選公職5年 川普斥「政治獵巫」籲無罪開釋

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
法國法院以貪汙定罪為由，禁止極右翼政黨「國民聯盟」領袖瑪琳．雷朋參加公職競選5年。圖／路透社
法國法院以貪汙定罪為由，禁止極右翼政黨「國民聯盟」領袖瑪琳．雷朋參加公職競選5年。圖／路透社

法國法院以貪汙定罪為由，禁止極右翼政黨「國民聯盟」領袖瑪琳．雷朋參加公職競選5年。對此，美國總統川普今天斥為「政治獵巫」；副總統范斯說，這「不是民主」。

法新社報導，范斯（JD Vance）接受美國保守派媒體「新聞頭條」（Newsmax）電視頻道訪問時說：「他們企圖讓她鋃鐺入獄，不讓她參選…聽好，這不是民主。」

范斯指出，瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）「在（針對法國2027年總統大選）一些民意調查中領先」，只因「極輕微的指控」被定罪，而且那起案件其實牽涉的是她的幕僚，甚至不是瑪琳．雷朋本人」。

瑪琳．雷朋被視為2027年大選的頭號候選人，法國法院上月31日判決她盜用歐洲議會款項有罪，並禁止她參加公職競選5年。

川普（Donald Trump）今晚談到這項判決結果時，形容這是「歐洲左翼分子利用法律戰來抑制言論自由、審查政敵」的「政治獵巫」。

川普在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「我不認識瑪琳．雷朋，但真的欣賞她多年來這麼努力。」

川普寫道：「她嘗過失敗滋味，但繼續前進，如今在迎來可能的大勝之前，他們用輕微罪名指控她，說不定她根本不知情，這在我聽來就像『記帳』有誤。」

川普說：「這對法國和偉大的法國人民來說都是很糟糕的事，無論他們站在哪一邊。瑪琳．雷朋無罪開釋！」

川普本週稍早也曾將瑪琳．雷朋被定罪一事與他自己的官司相提並論。

川普說：「她身為領先的候選人，被禁止參選5年。這聽起來很像這個國家，非常像這個國家。」

川普在紐約州因偽造商業紀錄以掩蓋支付封口費給色情片女星而被定罪，但針對他的另兩項聯邦刑事案件已在他贏得去年11月大選後被撤銷。

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