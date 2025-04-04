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可能再被捕入獄？尹錫悅出險招 被彈劾後前途恐比朴槿惠更凶險

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尹錫悅出險招 被彈劾下台後前途恐比朴槿惠更凶險

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
朴槿惠與尹錫悅成為南韓史上唯二被彈劾下台的總統。歐新社
朴槿惠與尹錫悅成為南韓史上唯二被彈劾下台的總統。歐新社

尹錫悅成為朴槿惠後第二位遭彈劾下台的南韓總統，兩者有何不同？日本資深媒體人邊真一認為，尹錫悅很可能會號召支持者一起戰鬥。

尹錫悅今年1月接受檢察機關傳喚後，在向全國發表的演講中表示：「遺憾的是，這個國家的法律已經完全崩潰。我清楚地看到了左翼司法集團的可怕和不公正」，並呼籲國民，特別是年輕人，站起來捍衛自由民主主義。

他還呼籲聚集在總理府前的熱情支持者團結起來，並表示：「目前，由於國內外勢力試圖奪取韓國主權以及反民族勢力的行動，韓國正面臨危機。我將與你們一起戰鬥到最後，保護這個國家。」

類似論調，台灣民眾應該有很強的即視感。

失去總統職位，尹錫悅很可能在未來因濫權、妨礙公務、違反公職選舉法等再次被捕入獄。

發布彈劾令的憲法法院判定緊急狀態法本身違憲，包括發布戒嚴令、調動戒嚴部隊和警察、封鎖國會、試圖逮捕國會議員、突襲選舉管理委員會並試圖取得數據。因此，本月開始的叛國罪刑事審判很可能對尹錫悅不利。

憲法法院已經判他有罪，因此他很有可能在刑事法庭上被判有罪。

就前總統朴槿惠而言，她在被彈劾大約四年後，於2021年1月被判處20年有期徒刑，並因擔任總統期間與2016年大選相關事件額外服刑兩年，使她的總刑期達到22年。就尹錫悅的案件而言，叛國罪最高可判死刑或終身監禁。

順帶一提，南韓前總統全斗煥曾因1979年領導的軍事政變（內戰）、任職期間受賄（約2200億韓元）等9項罪名被捕入獄，並在審判中被判處死刑（後改判為無期徒刑）。

2020年3月19日，尹錫悅擔任檢察總長時，在與中央檢察廳長們舉行的晚會上發表如下言論，尚不清楚他是否在醉酒狀態發表以下言論。

「如果我出生在日本殖民時期，我就會成為毒販或獨立運動者。如果我去了陸軍官校，我就會發動政變。政變是金鐘泌這樣的中校才會做的事。在檢察院，那將是檢察長的職位。我想回到檢察長的時代。檢察院的歷史就是鎮壓共產黨的歷史。」

金鍾泌中校輔佐朴正熙少將，1961年5月成功發動政變。

尹錫悅閃電宣布戒嚴，準備一舉殲滅他眼中的「親共勢力」，但他大概沒想到政變會失敗，自己將被逮捕入獄。

尹錫悅 職位

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