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南韓法官宣告「罷免尹錫悅」，60天內舉行總統大選

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尹錫悅確定下台！南韓憲院宣判彈劾案成立

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓總統尹錫悅彈劾案4日確定遭彈劾。美聯社
南韓總統尹錫悅彈劾案4日確定遭彈劾。美聯社

南韓憲法法院4日上午11點時（台灣時間10時）針對總統尹錫悅彈劾案開庭審理，8名法官一致通過彈劾，尹錫悅將在判決後立即失去總統職位。

尹錫悅去年12月3日宣布緊急戒嚴，遭國會於同月14日表決通過彈劾停職，中間一度遭到拘捕，關押52天後獲釋。如今尹錫悅確定遭彈劾，將即刻下台，南韓當局必須在60天內舉行總統大選。

南韓憲院於今年2月25日結束彈劾案庭審最後一場辯論後，歷經38天才進行宣判，創南韓憲政史上總統彈劾案審理時間最長案件，超過前總統盧武鉉以及朴槿惠的14天和11天。憲院2004年駁回盧案，2017年通過朴案。

南韓 尹錫悅 彈劾案

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