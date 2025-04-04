尹錫悅確定下台！南韓憲院宣判彈劾案成立

負面新聞彷彿從未離身的英國哈利王子，日前宣布以「無比沉重的心情」辭去共同創設的慈善機構Sentebale贊助人（patron）一職，還遭到Sentebale主席錢朵卡（Sophie Chandauka）補槍，控訴他「大規模騷擾和霸凌」。英國王室和慈善團體的淵源可以遠溯至18世紀，雙方關係千絲萬縷，哈利風波是最新篇章。

2025-04-04 08:00