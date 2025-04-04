快訊

欠債2億！58歲徐亨爆「腦腫瘤動刀」 鬆口認已離婚：所有債務我負責

各國「以牙還牙」抵制美貨正夯 反川普為何不被看好？

手機「不支援eSIM」很嚴重？網點出背後原因：台灣人超需要這功能

與蠟燭共舞 台灣藝術家陳亮融倫敦演出

中央社／ 倫敦3日專電

台灣藝術家陳亮融今天晚間在倫敦修道院藝廊（Nunnery Gallery）為她的蜂蠟藝術裝置「陰晴圓缺之於自負盈虧」，舉行一場動態藝術表演，探索燭光在空間中的變化。

陳亮融與舞者席琳（Céline HyunJin Barreau）一起合作。陳亮融持著蠟燭，席琳隨著音樂起舞，隨著蠟燭一一點燃，漆黑的現場逐漸有了溫暖的光亮，接著兩人手持蠟燭共舞。整個表演為15分鐘，隨後燭光消逝，象徵短暫的存在。

陳亮融創作靈感來自於她對蠟燭的痴迷以及她對清潔工作的感受

她說：「每天早上，我會把蜂蠟融成液態，沿著懸吊的棉線往下滴，形成蠟條結構，到了下午會凝成固狀。黃昏時，我點燃蠟燭，靜靜的觀賞到熄滅。第二天早晨，我會以精進製作方式，重複製作蠟條結構，晚上再次點亮它。這個過程和我打掃房間時，感受很類似。」

陳亮融解釋，當她兼職打掃出租房間時，她必須日復一日重覆擦著同一張桌子，以維持著表面的清潔，對她來說，這是「平凡的勞動與徒勞」。有時她會想，或許不需要維持表面的清潔，那麼，她每天擦桌子都是徒勞無功，如同她製作蠟燭並點燃蠟燭時，蠟燭最後會熄滅，一切化為虛無。雖然表達的是清潔工作，但現場卻呈現與現實抽離的夢幻美感。

瑞士籍席琳是專業舞者，她很高興參與陳亮融的藝術演出。她說，靜態藝術展加入了動態的舞蹈，為藝術賦予新生命。每一次表演她都希望帶給觀眾不同感受，這次的展出，她想探索陰影在空間中的變化。

陳亮融應東倫敦藝術慈善機構Bow Arts邀請參加展出。Bow Arts每兩年舉辦一次東倫敦藝術獎，今年有超過870個藝術家參賽，僅有12位入圍，包括台灣藝術家陳亮融，競爭激烈，入選作品獲得免費展覽空間。

策展人林韻兒（Sandra Lam）表示，雖然入圍藝術家都住東倫敦，但很多來自不同國籍，包括孟加拉、巴西和非洲，藝術家成長的背景影響他們的創作，舉辦這個獎項的目的是希望民眾可以了解東倫敦藝術家，並且讓他們互動交流。

今晚的展出還包括另一位入圍者達西佛萊明（Darcey Fleming）的「房間」編織藝術，邀請參觀者參與佛萊明創造的多彩世界，一起動手編織，目的在建立人與人之間更親密的聯繫和交流。

倫敦 藝術家 蠟燭

延伸閱讀

呈現台灣藝術精彩篇章 史博館「大家的歷史」連假開展

42人獲藝術家、業界人士評選頂尖 台南科大美術系畢業生作品展出

「寶藏巖光節」震撼回歸！三大展區擴展 帶你發現城市浪漫角落

哥本哈根藝術中心論壇 3台灣策展人參與各國藝術家討論

相關新聞

決定尹錫悅命運的憲法法院8名法官全數到齊 宣判前最後審議

南韓總統尹錫悅彈劾案將於4日上午11點（台灣時間10點）開庭審理，憲法法院全體法官均到庭。據稱，法官們將在今天宣判前進行...

哈利被控霸凌惹議 英王室與慈善機構百年糾葛見端倪

負面新聞彷彿從未離身的英國哈利王子，日前宣布以「無比沉重的心情」辭去共同創設的慈善機構Sentebale贊助人（patron）一職，還遭到Sentebale主席錢朵卡（Sophie Chandauka）補槍，控訴他「大規模騷擾和霸凌」。英國王室和慈善團體的淵源可以遠溯至18世紀，雙方關係千絲萬縷，哈利風波是最新篇章。

彈劾案宣判在即 尹錫悅不出庭

南韓憲法法院於台灣時間四日上午十時，就尹錫悅總統彈劾案宣判。尹錫悅辯護律師團三日表示，綜合考慮社會秩序與警衛問題等因素，...

日本皇室YouTube頻道 發布影片24小時內5萬人追蹤

日本掌管皇室事務的宮內廳為了加強發布訊息，4月1日起創建YouTube頻道發布影片後24小時之內已有5萬人訂閱追蹤

以色列內唐雅胡遭通緝仍出訪 匈牙利總理宣布退出國際刑事法院

匈牙利政府今天宣布，將退出國際刑事法院（International CriminalCourt, ICC），此舉正值總理...

哥倫比亞強化空軍 總統宣布將採購瑞典獅鷲戰機

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）表示，在拒絕美國和法國的提議方案後，哥國將從瑞典採購使用最新技術的JAS-...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。