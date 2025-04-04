與蠟燭共舞 台灣藝術家陳亮融倫敦演出

台灣藝術家陳亮融今天晚間在倫敦修道院藝廊（Nunnery Gallery）為她的蜂蠟藝術裝置「陰晴圓缺之於自負盈虧」，舉行一場動態藝術表演，探索燭光在空間中的變化。

陳亮融與舞者席琳（Céline HyunJin Barreau）一起合作。陳亮融持著蠟燭，席琳隨著音樂起舞，隨著蠟燭一一點燃，漆黑的現場逐漸有了溫暖的光亮，接著兩人手持蠟燭共舞。整個表演為15分鐘，隨後燭光消逝，象徵短暫的存在。

陳亮融創作靈感來自於她對蠟燭的痴迷以及她對清潔工作的感受

她說：「每天早上，我會把蜂蠟融成液態，沿著懸吊的棉線往下滴，形成蠟條結構，到了下午會凝成固狀。黃昏時，我點燃蠟燭，靜靜的觀賞到熄滅。第二天早晨，我會以精進製作方式，重複製作蠟條結構，晚上再次點亮它。這個過程和我打掃房間時，感受很類似。」

陳亮融解釋，當她兼職打掃出租房間時，她必須日復一日重覆擦著同一張桌子，以維持著表面的清潔，對她來說，這是「平凡的勞動與徒勞」。有時她會想，或許不需要維持表面的清潔，那麼，她每天擦桌子都是徒勞無功，如同她製作蠟燭並點燃蠟燭時，蠟燭最後會熄滅，一切化為虛無。雖然表達的是清潔工作，但現場卻呈現與現實抽離的夢幻美感。

瑞士籍席琳是專業舞者，她很高興參與陳亮融的藝術演出。她說，靜態藝術展加入了動態的舞蹈，為藝術賦予新生命。每一次表演她都希望帶給觀眾不同感受，這次的展出，她想探索陰影在空間中的變化。

陳亮融應東倫敦藝術慈善機構Bow Arts邀請參加展出。Bow Arts每兩年舉辦一次東倫敦藝術獎，今年有超過870個藝術家參賽，僅有12位入圍，包括台灣藝術家陳亮融，競爭激烈，入選作品獲得免費展覽空間。

策展人林韻兒（Sandra Lam）表示，雖然入圍藝術家都住東倫敦，但很多來自不同國籍，包括孟加拉、巴西和非洲，藝術家成長的背景影響他們的創作，舉辦這個獎項的目的是希望民眾可以了解東倫敦藝術家，並且讓他們互動交流。

今晚的展出還包括另一位入圍者達西佛萊明（Darcey Fleming）的「房間」編織藝術，邀請參觀者參與佛萊明創造的多彩世界，一起動手編織，目的在建立人與人之間更親密的聯繫和交流。