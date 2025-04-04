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決定尹錫悅命運的憲法法院8名法官全數到齊 宣判前最後審議

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
抗議者在憲法法院露宿，主張尹錫悅應遭彈劾下台。美聯社
抗議者在憲法法院露宿，主張尹錫悅應遭彈劾下台。美聯社

南韓總統尹錫悅彈劾案將於4日上午11點（台灣時間10點）開庭審理，憲法法院全體法官均到庭。據稱，法官們將在今天宣判前進行最後的審議，做出最終決定。

法官們在一兩輛保全車輛的護送下抵達憲法法院。第一個出庭的法官是彈劾案的主審法官鄭亨植。鄭法官於上午 6:54 左右進入大樓，身穿黑色西裝，手提公事包。

其餘法官也在七點半至八點半之間陸續抵達。 7點34分左右，金福馨法官向記者們低頭進入審判廳，之後依次是鄭桂先法官（7點43分）、李美善法官（7點56分）、金炯枓法官（7點59分）、鄭貞美法官（8點15分）、趙漢暢法官（8點177分）。憲法法院代理院長文炯培於8點22分左右到達，是最後一位到達的人。法官們全部穿著深色西裝，一言不發地進入了主樓。

如果憲法法院當天裁定支持彈劾，尹錫悅將在判決後立即失去總統職位。相反，如果三位或三位以上的法官駁回或駁回此案，尹錫悅將立即返回工作崗位。

去年12月14日，南韓共同民主黨主導的國會通過了12月3日宣布戒嚴的總統尹錫悅的彈劾法案。憲法法院在彈劾審判過程中總結的針對尹總統的五項彈劾事由是：違反戒嚴令宣布條件、宣布違憲且非法、企圖動用軍隊和警察封鎖國會、下令逮捕政治人物、以及企圖奪取中央選舉委員會控制權。

尹錫悅 憲法 西裝

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