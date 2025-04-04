彈劾案宣判在即 尹錫悅不出庭

南韓憲法法院於台灣時間四日上午十時，就尹錫悅總統彈劾案宣判。尹錫悅辯護律師團三日表示，綜合考慮社會秩序與警衛問題等因素，尹錫悅選擇不出庭，預計待在龍山官邸透過電視直播聆聽判決。

韓聯社報導，若憲院認定彈劾成立，尹錫悅將立即被免職，並於六十天內改選總統；若裁定不成立，尹錫悅將立即恢復總統職務。

隨著宣判進入倒數計時，挺尹和反尹群眾三日在憲院附近集會，展開「最後決戰」，警方則提高警戒全力避免衝突。

反尹組織「敦促尹錫悅立即下台，社會大改革緊急行動」（「緊急行動」）昨天下午七時左右，在憲院附近舉行「終極集會」，參與者在憲院周邊遊行，另有部分反尹群眾同一時間在江南區一帶遊行。緊急行動成員將徹夜靜坐，四日上午觀看宣判直播。

挺尹組織「自由統一黨」等保守派團體則於三日下午開始，在多個地點舉行反對彈劾集會，約五十名反對彈劾民眾前一天起就徹夜靜坐。挺尹群眾四日也將於集會現場觀看宣判直播。

韓民族日報指出，憲院將以國會提出的五大彈劾事由為依據，就相關指控進行違憲與違法性審查後作出判決。若認定宣布緊急戒嚴、發布第一號戒嚴布告令、企圖動用軍警掌控國會、試圖非法扣押逮捕相關人員並掌控中央選舉管理委員會、下令逮捕政界及司法界人士中，任何一項構成重大違憲違法，尹錫悅都可能被免職。

南韓中央日報則報導，憲院決定彈劾成立的標準在於「總統是否存在足以剝奪其民選合法性的重大違法行為」。

這項標準首見於二○○四年的盧武鉉前總統彈劾案判決，並在二○一七年的朴槿惠前總統彈劾案審判沿用。判斷違法行為「是否重大」的依據與罪名數量無關，盧武鉉當時面對四項指控，兩項獲裁定成立，但因「未達免職程度」而恢復總統職務。朴槿惠同樣面對四項指控，僅一項被判成立，最終仍因「情節重大」遭到免職。

尹錫悅彈劾案審理過程比預期冗長，外界猜測憲院八名法官可能意見嚴重分歧。憲院法官編制為九人，目前懸缺一人，至少需六人同意才能判尹錫悅免職。

警方將在四日發布最高級的「甲號非常令」，於全國各地部署二百一十個機動隊、一點四萬名警員，防範暴力事件或無人機攻擊，也將在國會、總統官邸、龍山總統府、外國使館、國務總理公館等主要設施部署警力。