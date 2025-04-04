參與德國聯合政府談判 薩克森邦長：德東需要移民

德國聯邦聯合政府籌組進入高層協議階段。薩克森邦邦長克里契麥（Michael Kretschmer）身為談判小組成員，近日接受中央社訪問時表示，「我們與企業達成協議，以吸引國際技術工人和員工來到薩克森邦，只是因為有一點很清楚，這裡需要移民」。

克里契麥指出，「柏林正在進行組成執政聯盟的談判，目標是為世界第3大經濟體組成一個穩定政府」。對台灣積體電路（TSMC）座落「薩克森矽谷」，他也再次透露強烈肯定。

由基督教民主聯盟（CDU）、基督教社會聯盟（CSU）和社會民主黨（SPD）3黨組成的19名高層成員，目前正在就下一屆聯合政府籌組進行關鍵談判會議。

基民黨黨主席梅爾茨（Friedrich Merz）、基社盟（CSU）主席索德（Markus Söder）、社民黨黨主席克林拜耳（Lars Klingbeil）與社民黨聯合主席埃斯肯（Saskia Esken）上週齊聚柏林社民黨總部前，召開聯合聲明記者會，宣布19人談判小組正邁向聯合政府協議的密集討論階段。

自2017年起就任薩克森邦（Sachsen）邦長的克里契麥，與社民黨籍、麥克倫堡-福爾波門邦（Mecklenburg-Vorpommern ）邦長史維席格（ManuelaSchwesig）是聯合政府談判小組19人中，代表德東的2名邦長。

克里契麥對中央社表示，「2月底的德國國會選舉，基民盟與基社盟明顯獲勝，甚至比上屆選舉結果優秀。聯盟黨目前正與社民黨在柏林就新政府進行協議」，包括「如何恢復德國昔日經濟實力，同時減少非法移民數量」等，這些德國人民期待新政府解決的問題。

克里契麥指出，在全球局勢不斷變化下，新政府將提升德國實力，以確保歐洲的和平與穩定，透過加強貿易關係保障國家繁榮。同時，因俄羅斯入侵烏克蘭發動戰爭，凸顯德國和歐洲展開自我防禦的重要性。

克里契麥生於1975年，誕生在當時屬於東德的哥利茲（Görlitz）。克里契麥在這個位於德國與波蘭的邊境城市一路成長求學。1994年，他當選哥利茲市議員，一腳踏入政治圈。身為新教徒的克里契麥有2個孩子，他在官方網站的自我介紹中寫道，「兒子們奇蹟般地誕生永遠改變了我的生命，並加深我們對祖國承諾的重要性」。

克里契麥率領的薩克森邦則有歐洲「薩克森矽谷」美名肯定，吸引台積電等知名國際晶圓廠合資在德勒斯登（Dresden）創建首座歐洲半導體晶圓廠（ESMC）。去年8月，克里契麥與台積電董事長魏哲家、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）等人共同列席動土典禮。

台積電歐洲半導體晶圓廠預計在2027年完工，進而創造約2000多個工作機會。克里契麥表示，「薩克森邦對全球最大、最成功的晶片製造商在歐洲投資建造新工廠，感到高興，也很榮幸」，這代表薩克森邦已經形塑出優秀的微電子生態系統，結合供應商、研發與基礎建設，尤其在教育與培訓領域。

克里契麥進一步表示，這是一個高科技生態系統，擁有超過3650家公司、超過8萬名員工。德勒斯登與其周邊地區透過這個歐洲最大的微電子產業集群，成為歐洲微電子產業的數位心臟。

克里契麥舉例表示，「我們在2023年啟動台灣半導體人才孵育計畫」，透過這項人才交流計畫，學生有機會到台灣，參與台積電新人培訓中心為期半年的半導體培訓課程。

他說，「我們知道技術人員對歐洲的重要性」，為了讓微電子聚落效應繼續發酵，薩克森邦投入百萬歐元在德勒斯登打造電機工程職業中心和企業培訓中心，希望透過薩克森微電子學院的加持，致力將薩克森邦點亮成為國際燈塔。

克里契麥強調，薩克森擁有雄厚的經濟實力，除了微電子領域的輝煌成功之外，還擁有豐富的文化、城市美景，以及德國最具吸引力的自然美景，「是一個適合生活和工作的好地方」，同時「薩克森邦政府長期以來持續透過引進技術工人來維持經濟」。在1989年至2023年長達34年的光景裡，薩克森邦共吸引超過110萬的外國公民移居，「移民數量仍在顯著增加」。

對於移民議題成為聯合政府首要焦點之一。克里契麥表示，德國移民政策主要關注在兩類移民申請，第1類是技術移民，第2類是沒有居留權的非法移民，「我們必須對這兩者作出明確謹慎的區分」。

克里契麥強調，「我們與企業達成協議，以吸引國際技術工人和員工來到薩克森邦」，只是因為有一點很清楚，「這裡需要移民」，需要那些已經在家鄉符合就業要求，具備德語能力，準備應對生活條件的移民。

克里契麥說，「他們使我們的國家更強大，並且確保德國繼續前進」，包括商業、技術、科學、醫療和社會服務等所有領域。此外，鑑於德國人口結構的變化，「這個趨勢將會持續下去」。

針對非法移民，克里契麥指出，「德國整體上需要重新定位」，首要步驟是加強邊境管制並拒絕無居留權者入境。他也期望新的聯邦政府能夠迅速採取行動，實施永久性限制，避免邦與市政當局負擔過重。