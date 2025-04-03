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總理將接見以色列內唐雅胡 匈牙利宣布退出國際刑事法院

中央社／ 布達佩斯3日綜合外電報導
以色列總理內唐雅胡。 美聯社
以色列總理內唐雅胡。 美聯社

匈牙利政府今天宣布，將退出國際刑事法院（International CriminalCourt, ICC），此舉正值總理奧班將接見遭ICC發布逮捕令的以色列總理內唐雅胡。

法新社報導，奧班（Viktor Orban）去年11月22日向內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）提出訪問邀請，表示匈牙利不會執行逮捕令。前1天，ICC以涉嫌在加薩走廊（Gaza Strip）衝突中觸犯戰爭罪為由，對內唐雅胡發布逮捕令。

內唐雅胡今晨抵達匈牙利首都布達佩斯（Budapest）後，匈牙利政府隨即宣布這項決定。這是2023年以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊爆發戰爭以來，內唐雅胡首次訪問歐洲。

奧班的幕僚長古亞斯（Gergely Gulyas）在臉書寫道：「匈牙利退出國際刑事法院。」他補充說：「政府今天將根據憲法和相關國際法啟動退出程序。」

1個國家的退出，將在向聯合國秘書長辦公室提交退出文書1年後生效，這些文件通常是宣布退出的正式信函。

ICC尚未對匈牙利的聲明發表評論。

以色列 內唐亞胡 加薩走廊 匈牙利

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