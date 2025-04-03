尹錫悅彈劾案4日宣判 南韓政局發展一次看

南韓憲法法院預計在當地時間4日上午11時針對總統尹錫悅彈劾案進行宣判。這項判決將決定他的政治命運，但並不意味其短命戒嚴令所造成的動亂將就此平息。

美聯社報導，過去的幾個月裡，數百萬南韓民眾走上街頭，表達對尹錫悅的支持或反對。立場不同的政治人物紛紛剃光頭、絕食，還互控對方。

無論判決結果為何，南韓內部分歧料將進一步加劇，這將導致首爾更難應對美國總統川普「美國優先」外交政策以及北韓與俄羅斯之間日益增強的軍事合作。

首爾國民大學（Kookmin University）公共行政學教授洪幸古（Hong Sung-gul，音譯）表示：「無論憲法法院判決通過或駁回尹錫悅彈劾案，都很難讓雙方接受，很可能出現更混亂的情況。」

● 憲法法院可能做出何種判決？

如果憲法法院判決通過尹錫悅彈劾案，他將被免職；當局會在2個月內舉行全國大選，選出繼任者。如果憲法法院駁回彈劾案，他將立即復職。

● 判決將產生哪些影響？

尹錫悅一旦被免職將引發其支持者的強烈抗議；恢復其職位也勢必重新引發大規模自由派示威活動，而這類示威在尹錫悅遭國會彈劾後已經降溫。

首爾延世大學（Yonsei University）政治學與國際研究系副教授白宇烈（Paik Wooyeal）表示，如果憲法法院駁回針對發動「自我政變」領導人的彈劾案，這將引發對南韓的政治和民主體系的根本性質疑。

● 尹錫悅的叛亂罪審判狀況如何？

除彈劾案之外，尹錫悅還因涉及與他所宣布的戒嚴令有關的叛亂行為而面臨一個單獨的刑事審判。一旦這項罪名成立，他可能面臨極刑或終身監禁。

若憲法法院通過彈劾案，可能增加尹錫悅叛亂罪被定罪的可能性。若彈劾案遭駁回，意味憲法法院認定戒嚴令的嚴重性不足以讓尹錫悅下台，甚至可能沒有違法。

檢方目前僅以叛亂罪起訴尹錫悅，因為他享有總統豁免權，不受多數刑事起訴的約束。也有人質疑，一旦憲法法院駁回彈劾案，他的刑事審判是否還應繼續進行？