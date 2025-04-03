哥倫比亞強化空軍 總統宣布將採購瑞典獅鷲戰機

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）表示，在拒絕美國和法國的提議方案後，哥國將從瑞典採購使用最新技術的JAS-39獅鷲戰機，以汰換老舊的以色列製幼獅型（Kfir）戰機。

法新社報導，由於境內游擊隊、販毒集團和其他武裝團體的暴力行徑猖獗，哥倫比亞正面臨多年來最嚴重的安全危機。

哥倫比亞軍方的幼獅型戰機已日漸老舊，波哥大當局過去10年內衡量了多種汰換選項。

裴卓昨天於社群媒體X平台發文指出，哥倫比亞將採購瑞典航太及防衛公司紳寶集團（Saab AB）研製、「採用最新技術的新型」JAS-39獅鷲戰機（JAS-39 Gripen）。

裴卓沒有具體說明這項軍購案的總金額，也沒提到哥倫比亞空軍預計採購的戰機數量。