尹錫悅彈劾案明天宣判 若被罷免或6月3日舉行大選

韓國國際廣播電台3日報導，憲法法院4日的判決將決定總統尹錫悅的命運。彈劾案判決結果將於宣判即時生效。

若憲法法院接受彈劾動議案，尹錫悅將立刻被罷免，南韓將提前舉行大選。

根據《憲法》規定，大選須在總統被罷免日起的60天內舉行，截止日為6月3日。

另外，代總統須在選舉日50天前、即憲法法院宣判起的10天內敲定選舉日。前總統朴槿惠被罷免後，代總統黃教安在宣判5天後宣佈2017年5月9日舉行大選，當天是60天期限的最後一天。

若彈劾案被駁回或不予受理，尹錫悅將立即恢復包括國軍統帥權在內的所有總統職權。屆時預計尹錫悅將馬上返回龍山總統室辦公。

2004年前總統盧武鉉在彈劾案被駁回後立即返回青瓦台辦公，聽取國政報告，並在第二天發表了講話。

不過尹錫悅即使恢復職權，也將繼續接受內亂嫌疑刑事案件的審判。

據悉，總統室目前正平靜等待憲法法院的判決，並為尹錫悅恢復職權的可能性做準備。