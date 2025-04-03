快訊

MLB／大谷翔平轟出再見全壘打 道奇開季8連勝破衛冕軍紀錄

任天堂Switch 2台灣定價、開賣時間出爐！比日本海外版便宜 官方曝原因

台灣遭川普課徵32%對等關稅影響多大？ 5要點一次看

尹錫悅彈劾案明宣判！辯護律師團：他不會出席

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓總統尹錫悅彈劾案將於台灣時間4日上午10時宣判並直播。路透
南韓總統尹錫悅彈劾案將於台灣時間4日上午10時宣判並直播。路透

南韓總統尹錫悅彈劾案將於台灣時間4日上午10時宣判並直播，若彈劾成立，尹錫悅將免職，60天內改選總統。對此，尹錫悅選擇不出席。

韓聯社報導，南韓憲法裁判所預計4日上午11時（台灣時間上午10時）開庭裁決尹錫悅總統彈劾案。對此，尹錫悅辯護律師團稍早透露，由於預計會出現交通壅塞狀況，因此考慮到公共秩序和安全問題，尹錫悅不會出席彈劾審判宣告庭。

報導指出，尹錫悅預計將待在位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸，透過電視直播聆聽裁決結果，而尹錫悅辯護律師團將親自出庭聆聽裁決結果。

尹彈劾案審理過程比預期冗長，令外界猜測憲院8名法官可能嚴重分歧。憲院法官編制為9人，目前懸缺1人，至少需6人同意才能判尹錫悅免職，並於60天內實施總統大選，否則尹將立即復職。

尹錫悅 彈劾案 聆聽

延伸閱讀

尹錫悅彈劾案4月4日宣判 審理冗長引外界猜測

尹錫悅彈劾案4日11時宣判 將開放電視台直播

重生之我是尹錫悅？彈劾案成南韓小說熱門題材 尹錫悅「同人文」層出不窮

尹錫悅彈劾案本周將宣判 韓警因應「最壞狀況」將關閉地鐵站和學校

相關新聞

尹錫悅彈劾案明宣判！辯護律師團：他不會出席

南韓總統尹錫悅彈劾案將於台灣時間4日上午10時宣判並直播，若彈劾成立，尹錫悅將免職，60天內改選總統。對此，尹錫悅選擇不...

尹錫悅彈劾案過關會內戰、沒過會暴亂 怎麼判都麻煩

通過彈劾，爆發內戰；否決彈劾，引發內亂。南韓憲法裁判所（憲法法院）將於4月4日對總統尹錫悅彈劾案進行宣判，正面臨這樣的「哈姆雷特式」（Hamletian）困境。法院審議時間遠超預期，尹錫悅有驚無險過關的說法不脛而走。

習近平將訪馬來西亞、柬埔寨！176名涉詐騙在柬台人恐被送往大陸

柬埔寨警方3月31日前往首都金邊一處詐騙園區掃蕩，共186人落網，其中179人是台灣人。中共總書記習近平預計4月中旬訪問...

以色列擴大進攻加薩 奪地併入安全區

以色列國防部長卡茲二日宣布大幅擴大在加薩走廊的軍事行動，旨在肅清武裝分子勢力範圍，也將奪取大片加薩土地並畫入以方設立的安...

日本大隅半島近海發生規模6地震 最大震度在宮崎、鹿兒島

日本氣象廳網站指出，當地時間2日晚間11時4分（台灣同日晚間10時4分），日本鹿兒島縣大隅半島近海地區發生規模6地震，震...

日本深夜地牛翻身！宮崎縣外海規模6.0地震 幸未發生海嘯

日本宮崎縣外海今天晚間11時4分（台灣時間10時4分）左右觀測到規模6.0地震，震央位於大隅半島東方海域，最大震度4。這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。