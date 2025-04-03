尹錫悅彈劾案明宣判！辯護律師團：他不會出席

南韓總統尹錫悅彈劾案將於台灣時間4日上午10時宣判並直播，若彈劾成立，尹錫悅將免職，60天內改選總統。對此，尹錫悅選擇不出席。

韓聯社報導，南韓憲法裁判所預計4日上午11時（台灣時間上午10時）開庭裁決尹錫悅總統彈劾案。對此，尹錫悅辯護律師團稍早透露，由於預計會出現交通壅塞狀況，因此考慮到公共秩序和安全問題，尹錫悅不會出席彈劾審判宣告庭。

報導指出，尹錫悅預計將待在位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸，透過電視直播聆聽裁決結果，而尹錫悅辯護律師團將親自出庭聆聽裁決結果。

尹彈劾案審理過程比預期冗長，令外界猜測憲院8名法官可能嚴重分歧。憲院法官編制為9人，目前懸缺1人，至少需6人同意才能判尹錫悅免職，並於60天內實施總統大選，否則尹將立即復職。