加拿大關注中共對台軍演 稱破壞區域穩定

加拿大對中共最近在台灣週邊舉行的軍事演習深感憂慮，指稱「這些威脅行動加劇緊張局勢，破壞區域穩定，影響全球安全與繁榮」。

加拿大全球事務部今天在X和臉書社交平台貼出對台海局勢的憂慮，呼籲北京當局以和平方式解決兩岸分歧。

駐加拿大台北經濟文化代表處隨後貼文感謝加拿大的支持，因為「如果不加以控制中國對台灣的公然軍事威脅，其透過滲透和脅迫進行的侵略行為只會升級。」

駐加代表曾厚仁對中央社表示，加拿大是今年七大工業集團峰會（G7）的主席國，加拿大的聲明顯示出在盟友間的領導力，更有其重要意義。

曾厚仁稱：「2022年11月加拿大公布『印太戰略』以來，加拿大軍方已經在台海進行6次巡航，最近一次是在今年2月，每次巡航加方都展現堅定捍衛台海的自由、和平及開放，展現台灣海峽為國際水域的堅定立場。」

加拿大將於4月28日舉行聯邦大選，曾厚仁相信，無論是哪一個政黨贏得執政權，「印太戰略」的基調不會改變。

加拿大「印太戰略」文件中，明確指出「中國是個日益具破壞性的全球強權」，並強調加拿大將平衡應處對中國關係及深化印太地區多元關係，包括將與印太夥伴合作，反對任何威脅台海、東海及南海現狀的片面行徑。

戰略報告也多處提及台灣，指出加拿大將持續深化台加關係的多面向交往，就經貿、科技、供應鏈、公衛、民主治理及反制假訊息等領域深化合作，並在支持台灣韌性的同時，提升台加經貿以及人民對人民的連結。