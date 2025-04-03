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以色列擴大進攻加薩 奪地併入安全區

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
聯合國兒童基金會1日稱，過去10天內，以色列對加薩地區的軍事行動，已造成至少322名兒童死亡。 路透社
聯合國兒童基金會1日稱，過去10天內，以色列對加薩地區的軍事行動，已造成至少322名兒童死亡。 路透社

以色列國防部長卡茲二日宣布大幅擴大在加薩走廊的軍事行動，旨在肅清武裝分子勢力範圍，也將奪取大片加薩土地並畫入以方設立的安全區。

卡茲並未言明以色列打算奪取多少土地，或是否會將其永久兼併。以國先前已在加薩建立一處重要緩衝區，並在橫跨加薩中部的那札林走廊畫設大型安全區。根據以色列人權組織吉沙（Gisha），以色列已控制約六十二平方公里、即約一成七加薩土地，作為加薩邊緣緩衝區的一部分。

路透報導，奪取水井、廢水處理場等基礎設施及大量農地所在的緩衝區，將壓迫加薩維持自身生計的能力。

卡茲也說，將大規模撤離加薩平民遠離作戰區域，並敦促加薩人協助殲滅巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯、釋放以國人質，因為這是終結戰爭的唯一途徑。

但代表多數人質家屬的「人質家庭論壇」說，一早醒來得知卡茲前述宣布，令人膽戰心驚。目前仍有五十九名人質受困加薩，據信廿四人存活。

以國領袖已說，他們計畫協助巴人自願撤離加薩。美國總統川普先前已呼籲加薩居民永久遷離，還說美國要接管加薩並將其打造成「中東蔚藍海岸」。

先前在美國斡旋下，以哈一月達成休戰協議，允許哈瑪斯用手上人質交換關押在以國監獄的巴勒斯坦囚犯。戰火相對平靜二個月後，以色列已恢復空襲並派遣地面部隊重返加薩。

美聯社報導，以軍一日至二日連夜持續空襲加薩；當地醫院人員說，至少十七人在南加薩城市甘尤尼斯遇襲喪命，另有十五人二日死於在北加薩的空襲。

儘管卡達和埃及居中調停，以色列與哈瑪斯的休戰談判還未重回正軌。以色列總理內唐亞胡表示，軍事施壓是解救剩餘以國人質的最佳方式。

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