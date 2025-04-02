人權組織：川普言論成多國「武器」用來打壓NGO與媒體

中央社／ 日內瓦2日綜合外電報導

多個人權團體示警，美國總統川普及其官員在削減美國政府對外援助時所使用的詞彙，正被一些國家的政府利用來攻擊非政府組織（NGO）和獨立媒體。

法新社報導，這些人權團體指出，在部分東歐國家及其他地方，一些因為揭露貪腐和政府缺乏透明度而長期遭汙名化及呼籲停止資助的公民社會團體，如今還得應付川普（Donald Trump）式的言論打擊。

人權之家基金會（Human Rights House Foundation）主管艾瑟羅德（Dave Elseroad）告訴法新社，川普政府的說詞「正遭到東歐和東南歐各地的專制者和獨裁者以即時方式作為武器，來合理化並加深對獨立媒體、非政府組織及捍衛人權人士的打壓」。

從匈牙利、塞爾維亞、喬治亞到波士尼亞，一些致力於提升民主化程度的非政府組織和獨立媒體現在都不時聽到當地官員引用白宮說法來為自身反對立場辯護。而可被他們引用的說法不僅範圍廣大，且層出不窮。

例如川普曾稱美國國際開發總署（USAID）是由「激進的瘋子管理」，他的億萬富翁顧問馬斯克（Elon Musk）也稱呼這個機關是「犯罪組織」，有必要如「放入碎木機」般徹底摧毀。

國際透明組織（Transparency International）匈牙利分部法律事務主管李格提（Miklos Ligeti）指出，這些說詞「正大大鼓舞布達佩斯（Budapest，匈牙利首都）、貝爾格勒（Belgrade，塞爾維亞首都）、布拉第斯拉瓦（Bratislava，斯洛伐克首都）或巴尼亞盧卡（Banja Luka，波士尼亞-赫塞哥維納主要城市）當局使用的（攻擊）言論」。

無國界記者組織（Reporters Without Borders）的歐洲聯盟（EU）暨巴爾幹地區主管查萊（Pavol Szalai）表示，有一連串國家的領導人正在利用美國國際開發總署遭到川普暫停運作這件事，來攻擊曾接受這個機關資助的媒體。

查萊指出，這類團體正遭受雙重懲罰，一方面他們「一夕間失去經費」，同時又面臨愈來愈強的「恫嚇」攻勢。

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