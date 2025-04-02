日本深夜地牛翻身！宮崎縣外海規模6.0地震 幸未發生海嘯

日本宮崎縣外海今天晚間11時4分（台灣時間10時4分）左右觀測到規模6.0地震，震央位於大隅半島東方海域，最大震度4。這起地震沒有引發海嘯的危險。

日本放送協會（NHK）根據日本氣象廳的資訊報導，這起地震震央位於大隅半島東方海域，地震深度40公里，地震規模6.0。

觀測到震度4的地區包括宮崎縣的宮崎市、日南市、串間市、鹿兒島縣鹿屋市、志布志市、東串良町等。觀測到震度3的地區有佐賀縣神埼市、熊本市南區、阿蘇市等。宮崎縣的都城市、小林市、西都市等地。