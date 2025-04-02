淡定出訪！內唐亞胡遭國際刑事法院通緝 匈牙利沒準備手銬「反而鋪紅地毯」

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以色列總理內唐亞胡。（路透）
以色列總理內唐亞胡。（路透）

匈牙利也是125個國際刑事法院成員國之一，按理說有義務在內唐亞胡入境時逮捕他並移送海牙。根據通緝令，以色列總理被指控犯有戰爭罪以及反人類罪。

然而，匈牙利總理奧爾班(Viktor Orban)並沒有為內唐亞胡准備銀手銬，而是鋪開了紅地毯。匈牙利要用奢華的行程向以色列宣示團結。

早在去年11月國際刑事法院向內唐亞胡以及以色列國防部長加蘭特(Yoav Gallant)發出逮捕令時，奧爾班就稱位於海牙的該機構「厚顏無恥、玩世不恭、完全不可接受」，並許諾說如果內唐亞胡到訪匈牙利，他將確保「自由和安全」。

缺乏執行手段

和各國自己的司法系統不同，國際刑事法院無法直接調度警方去執行逮捕令或者通緝令，只能仰賴於各成員國的有關部門拘捕並引渡嫌疑人。如果某一成員國拒絕逮捕嫌疑人，國際刑事法院的法官可以啟動所謂的「不遵守之應對程序」，這可能導致案件被移交給國際刑事法院締約國大會(ASP)或者聯合國安理會。

不過，就算案件移交到締約國大會，該機構也幾乎沒有有效的制裁手段。荷蘭阿姆斯特丹大學的國際刑法專家霍爾弗特(Mathias Holvoet)在接受德國之聲采訪時指出，違反規定通常不會帶來什麼實際後果。他預計，此案很有可能會移交，但是不太可能有效果：「按照一個很有名的說法，國際刑事法院就是一個沒手沒腳的巨人，沒有辦法強制執行逮捕令，而是有賴於各成員國的政治意願。」

除了匈牙利，以色列總理還受到盟友美國的袒護。就在2月，特朗普總統簽署了行政命令，對國際刑事法院及其首席檢察官卡裡姆．汗(Karim Khan)實施制裁。

以色列的盟友

分析人士認為，內唐亞胡正在試圖削弱國際刑事法院的信譽，而匈牙利鋪開紅地毯，正好有利於他實現目標。霍爾弗特說：「內唐亞胡企圖通過訪問盡可能多的國家來證明‘國際刑事法院不過是紙老虎’。」

德國馬歇爾基金會的匈牙利問題專家黑格杜斯(Daniel Hegedüs)也指出，內唐亞胡可以借機表明，通緝令並不像以色列國內的反對派所聲稱的那般嚴重，「這次訪問凸顯了他的人脈、影響力以及政治自由度。……奧爾班則為他的長期非自由意識形態盟友提供了一個平台，而且也非常契合華盛頓的政治新趨勢。」

風險極低但依然存在

國際刑事法院旨在對種族滅絕等世界上最嚴重罪行提起訴訟。然而，美國、中國、俄羅斯卻並非成員國。以色列也同樣沒有簽約，一直簡稱該機構無權檢控任何以色列公民。

不過，巴勒斯坦則在2015年加入了國際刑事法院。首席檢察官卡裡姆．汗認為，這使得該機構有權對內唐亞胡發出通緝令。

國際刑事法院針對內唐亞胡提出的檢控證據包括：加沙戰爭期間的謀殺、迫害、將飢餓用作戰爭手段以及其他不人道行為。

不過，許多被國際刑事法院通緝的國家領導人都堅稱，他們在出國訪問時享有外交豁免權。就在今年一月，波蘭表示允許內唐亞胡到訪奧斯維辛參加猶太大屠殺紀念活動。3月，極有可能出任下屆德國總理的梅爾茨(Friedrich Merz)也向內唐亞胡發出了訪問柏林的邀請。

法律專家則依舊為國家領導人的外交豁免權能否適用於反人類罪、戰爭罪行的指控而爭論不休。阿姆斯特丹大學的霍爾弗特認為，內唐亞胡只要到訪一個國際刑事法院成員國，就總是面臨一定的風險：「你永遠不知道某個城市的某個法官具體會采取什麼措施。」他對德國之聲指出，已經有非政府組織向匈牙利法院申請強制逮捕內唐亞胡。「這個風險盡管不算太大，但總歸還是一個風險。」

以色列官方也證實，內唐亞胡今年2月出訪美國時，其專機航線不得不繞開可能遵守國際刑事法院逮捕令的國家領空，並且盡量靠近美國空軍基地。

德國馬歇爾基金會的匈牙利問題專家黑格杜斯則認為，匈牙利當局在接下來四天時間裡逮捕內唐亞胡的可能性接近於零：「匈牙利已經不是民主國家，我們知道其法治已經很大程度上被劫持。我非常地懷疑匈牙利的執法部門是否還會聽命於法庭的命令，而是聽命於政府的指令。」

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以色列 內唐亞胡 匈牙利 通緝

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