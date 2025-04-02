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任天堂Switch 2確定6月5日發售 美國版售價449美元

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
任天堂新遊戲機Switch 2確定將於6月5日發售，美國版售價449美元。美聯社
任天堂新遊戲機Switch 2確定將於6月5日發售，美國版售價449美元。美聯社

日本遊戲大廠任天堂2日宣布，最新遊戲機Switch 2將於6月5日發售，美國版售價449美元，日本版分為純日文版和多語言版，分別售價為49,980日圓和69,980日圓。

任天堂在2日舉行的網路發表會上表示，Switch 2的遊戲機本體將最高支援1080p解析度與120 FPS的畫面流暢度，若將遊戲機插上專用底座，最高畫質則可支援到4K，底座內部也將搭載強力風扇幫助散熱。

此外，任天堂也在發表會中強打新手把上新增的「C鍵」，按下後可與朋友開啟網路通話及共享遊戲畫面，若加購另售的攝像機，也可將玩家本人顯示在畫面上。

首發遊戲方面，任天堂本家端出睽違多年的瑪利歐賽車新作「瑪利歐賽車世界」。瑪利歐派對、星之卡比和咚奇剛（大金剛）等本家遊戲新作，以及艾爾登法環、霍格華茲的傳承、人中之龍0導演版、Final Fantasy 7 Remake等第三方遊戲，則將陸續登上Switch 2。艾爾登法環製作人宮崎英高的新作「The Duskbloods」也在這場發表會首次亮相，預計2026年上市。

Switch 任天堂 日本 發表會

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