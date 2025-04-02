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大陸留學生性侵女子案 倫敦警方：「全球各區」逾20人出面指控

中央社／ 倫敦2日綜合外電報導
中國大陸留學生鄒振浩上月因對10名女性犯下強暴罪在英國被判有罪。示意圖／AI生成
中國大陸留學生鄒振浩上月因對10名女性犯下強暴罪在英國被判有罪。示意圖／AI生成

中國留學生鄒振浩上月因對10名女性犯下強暴罪在英國被判有罪，國際社會呼籲徹查後，倫敦警方今天表示，有20多名女性出面指自己可能曾遭鄒男性侵

法新社報導，28歲的連續性侵犯鄒振浩鎖定年輕華裔女性，邀請她們去他的公寓喝飲料或唸書，然後對她們下藥並進行侵犯。法庭預計6月宣判他的刑期。

鄒振浩3月5日被定罪後，倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）表示他們有證據顯示，恐怕還有其他50多位女性曾被他當作目標，並敦促可能的受害者出面。

倫敦都會區警察局指揮官邵斯伍斯（KevinSouthworth）說：「考慮到鄒男似乎犯下大量（罪行），他很有可能是我們所見過最罄竹難書的罪犯之一。」

根據邵斯伍斯，有23位可能受害者已自「全球不同地區」連絡警方。

他說：「我們認為目前（鄒男）犯案的主要地點似乎是…倫敦和中國。」

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