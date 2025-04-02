歐洲議會通過外交及防衛報告 多處譴責大陸對台脅迫

歐洲議會大會今天通過對歐盟外交及安全政策評估報告決議文，內容多處譴責中國在台海及南海的脅迫行為，批評習近平不放棄對台使用武力的言論，強調「使用脅迫性措施實現（兩岸）統一乃違反國際法」。

歐洲議會（European Parliament）今天在史特拉斯堡的大會通過針對歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）及「共同安全暨防禦政策」（CSDP）2024年度執行情況的評估報告，報告起草人分別為議會外交委員會主席麥克亞力斯特（David McAllister）及安全防衛委員會議員帕斯卡德拉帕特（Nicolás Pascual dela Parte）。

這兩份以決議文形式經全體投票通過的評估報告，重要篇幅除了著墨俄羅斯侵略烏克蘭對歐盟的安全威脅，另一大焦點就是中國在全球人權和安全等議題上的負面表現。

在外交政策評估報告的決議文中，歐洲議會「強烈譴責中國國家主席宣告中華人民共和國絕不會放棄對台灣使用武力的權利，並堅持認為使用脅迫性措施實現統一是違反國際法的」。

此外，也表明「不能接受專制政權限制歐盟-台灣關係良性發展的任何企圖」，並呼籲歐盟及其成員國，透過明確且一致的訊號，確保任何單方面改變台灣海峽現狀的企圖，特別是透過武力或脅迫手段，都不能被接受，並且將付出高昂的代價。

該決議文強調，中國的領土主張在國際法上沒有依據，只有台灣民選政府才能代表台灣人民，並譴責中國阻止台灣有意義地參與多邊組織。

此外，決議文指出中國既有重新定義全球秩序的意圖，也有愈來愈多的經濟、外交、技術和軍事力量，因此「歐盟在對待中國時需要更加自信和一致」，呼籲歐盟和成員國審視對中戰略時，要充分考慮到北京日益壓迫的國內政策，以及中國利用經濟脅迫作為實現目標的手段。

決議文並提醒，鑒於台海和印太地區在中國日增的侵擾下突顯戰略重要性，因此歐盟必須提升在這個地區的能見度，議會並要求歐盟執行委員會（EuropeanCommission）與成員國協調好一致的準備策略，包括台海可能的劇本和衝擊評估。

歐洲議會通過的防禦政策評估報告決議文內容，則包括「深切關注歐洲對中國的依賴」，關切這種依賴可能影響歐盟成員國維護國家安全的能力，以及整個歐盟有效批評和對抗「中國經濟脅迫、可能對台脅迫升級和支援俄羅斯」的能力。

這份決議並強烈譴責中國去年10月在台灣附近進行的「無理軍事演習」，即中共取名為「聯合利劍」的軍演；並譴責中國對台灣愈來愈多的敵對行為，包括網路攻擊、中國戰機進入台灣防空識別區和切斷海底電纜等。

歐洲議會呼籲歐盟和台灣針對相關安全問題定期交流，並在打擊外國操弄不實資訊方面加強合作，同時呼籲台灣對歐盟分享有關海纜破壞事件的資訊。

決議文表示，「意識到台灣在高科技發展中的主導作用，以及其抵禦中國混合式攻擊、假資訊和外來勢力操弄訊息的豐富經驗」，應該是歐盟評估加強台灣多邊交流與合作可能性時的首要考慮因素。