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川普併吞陰影…格陵蘭地方選舉登場 丹麥總理訪問新政府

中央社／ 格陵蘭首府努克1日綜合外電報導
格陵蘭新任總理尼爾森。 路透社
格陵蘭新任總理尼爾森。 路透社

美國總統川普揚言併吞的陰影下，丹麥半自治領土格陵蘭今天舉行地方選舉。專家指出，此次選舉將聚焦地方議題。丹麥總理佛瑞德里克森預計明天訪問，與格陵蘭新政府會談。

法新社報導，川普主張，美國需要格陵蘭來保障國家安全，並拒絕排除使用武力達成目標的可能性。他3月29日接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問時表示：「我們將會得到格陵蘭。沒錯，百分之百。」

但格陵蘭新任總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）駁斥：「美國不會得到格陵蘭。我們不屬於任何人。我們決定自己的未來。」

路透社報導，佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）將展開為期3天的訪問，此行距離美國副總統范斯（JDVance）訪問格陵蘭不到1週。范斯當時受到丹麥和格陵蘭當局的冷淡對待。

將組成聯合政府的尼爾森表示，他歡迎佛瑞德里克森到訪，並在昨天強調，丹麥仍是「格陵蘭最親密的伙伴。」

儘管格陵蘭近來因川普的言論占據成為國際關注焦點，這次地方選舉仍聚焦於醫療、住房、旅遊發展和採礦等地方議題。

投票所於當地時間上午9時開放，預計於晚間8時關閉，選舉結果將於明天公布。

研究員拉文－霍加德（Signe Ravn-Hojgaard）表示，今天的選舉「並非關於格陵蘭的未來，而是關於學校與地方議題」。

目前尚無相關選舉民調，但尼爾森領導的中間偏右民主黨（Demo kraatit）在上個月的全國選舉中成為大贏家。

丹麥阿爾堡大學（Aalborg University）北極研究計畫（Arctic programme）主任卡麗娜．任（CarinaRen）表示：「民主黨是否能延續這波出乎意料的成功，仍值得觀察。」

丹麥 川普 格陵蘭 美國

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