希臘整軍經武 大刀闊斧推動武裝部隊現代化

北大西洋公約組織（NATO）成員國希臘今天將追隨數個歐洲盟友的腳步，正式公布一項大刀闊斧的武裝部隊現代化計畫，其中又以名為「阿基里斯之盾」的新防空系統最受矚目。

法新社報導，總理米佐塔基斯（KyriakosMitsotakis）可望向國會提出的時間表當中又以名為「阿基里斯之盾」（Achilles's Shield）的新防空計畫最搶眼。

由於與鄰國土耳其已關係緊張數十年，地中海國家希臘的國防預算占比早已超過國內生產毛額（GDP）的3%。根據部會消息人士，希臘現在計劃於2036年前為新武器系統投入約260億歐元（約280億美元），政府曾稱之為「希臘有史以來在國防上最重大改革」。

希臘政府發言人馬林納吉斯（Pavlos Marinakis）上週表示：「我國正進行自我防衛、自我武裝、自我強化。」

與波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞一樣，希臘也是國防預算占GDP比重超過3.0%的少數北約成員國之一。這個擁有1050萬人口的國家今年更將國防預算倍增至61億3000萬歐元（約66億美元）。

雅典大學（University of Athens）國際法教授加烏內里（Maria Gavouneli）表示：「希臘過去是歐洲前哨，未來也將繼續如此。在艱難國際環境下，它現正尋求整軍經武。」

根據知情人士指出，升級稱為「阿基里斯之盾」的反飛彈和防空系統是其中一大關鍵。希臘媒體報導，雅典正就取得這套系統與以色列進行磋商，包括增強反無人機系統。