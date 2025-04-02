快訊

日本最新預測「8.7強震連2震」 南海海槽「半斷裂」最糟情況曝光

201名警官調動！台中市警局迎今年最大幅度人事調整 名單曝光

進不來？LNG船疑被軍演擋住 航港界人士：看起來獲指示要避險

希臘整軍經武 大刀闊斧推動武裝部隊現代化

中央社／ 雅典2日綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO）成員國希臘今天將追隨數個歐洲盟友的腳步，正式公布一項大刀闊斧的武裝部隊現代化計畫，其中又以名為「阿基里斯之盾」的新防空系統最受矚目。

法新社報導，總理米佐塔基斯（KyriakosMitsotakis）可望向國會提出的時間表當中又以名為「阿基里斯之盾」（Achilles's Shield）的新防空計畫最搶眼。

由於與鄰國土耳其已關係緊張數十年，地中海國家希臘的國防預算占比早已超過國內生產毛額（GDP）的3%。根據部會消息人士，希臘現在計劃於2036年前為新武器系統投入約260億歐元（約280億美元），政府曾稱之為「希臘有史以來在國防上最重大改革」。

希臘政府發言人馬林納吉斯（Pavlos Marinakis）上週表示：「我國正進行自我防衛、自我武裝、自我強化。」

與波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞一樣，希臘也是國防預算占GDP比重超過3.0%的少數北約成員國之一。這個擁有1050萬人口的國家今年更將國防預算倍增至61億3000萬歐元（約66億美元）。

雅典大學（University of Athens）國際法教授加烏內里（Maria Gavouneli）表示：「希臘過去是歐洲前哨，未來也將繼續如此。在艱難國際環境下，它現正尋求整軍經武。」

根據知情人士指出，升級稱為「阿基里斯之盾」的反飛彈和防空系統是其中一大關鍵。希臘媒體報導，雅典正就取得這套系統與以色列進行磋商，包括增強反無人機系統。

國防預算 希臘 雅典

延伸閱讀

川普打關稅戰 2027年全球GDP恐降0.6%美國最傷

放馬過來？伊朗回應川普轟炸威脅 德黑蘭媒體：武裝部隊備妥飛彈

軍工概念低檔轉強! 漢翔(2634)首選

高溫飆至逾30度再迎降雪 希臘天氣有如雲霄飛車

相關新聞

日本最新預測「8.7強震連2震」 南海海槽「半斷裂」最糟情況曝光

日本政府的工作小組會議3月31日公布最新估計指出，若發生規模9的南海海槽特大地震，罹難者恐達29.8萬人。這次評估也納入...

川普併吞陰影…格陵蘭地方選舉登場 丹麥總理訪問新政府

在美國總統川普揚言併吞的陰影下，丹麥半自治領土格陵蘭今天舉行地方選舉。專家指出，此次選舉將聚焦地方議題。丹麥總理佛瑞德里...

以色列宣布擴大軍事行動 奪加薩大片土地劃入安全區

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）今天宣布大幅擴大在加薩走廊的軍事行動，並稱將在這塊飛地占領大片土地，以將其劃...

狂罵25小時沒上廁所 參議員為民主黨吹響反擊川普號角

美國民主黨籍新澤西州聯邦參議員布克（Cory Booker）在美東時間3月31日晚上7點站上參院議事廳發言台，連續演講長達25小時又5分鐘，抗議美國總統川普對美國大眾造成的傷害。他的馬拉松式演說打破參院之前的24小時又18分鐘最長發言紀錄，他在發言結束時聲音仍十分洪亮。 布克在開場時說，「我要在體力許可下，以最長時間干擾參院的正常運作。我今晚挺身而出，因為我真心認為我們的國家正處於危機。」 他說，「在71天裡，美國總統對美國人的安全、財務穩定，以及民主的核心基礎造成如此大的傷害。美國現在不是正常時期，美國參院不應該視為正常。」...

馬來西亞第1季詐騙損失逾45億 老年人易成鎖定目標

馬來西亞警方今天公布網路詐欺與詐騙案統計，今年第一季遭詐騙金額達馬幣6億5530萬令吉（約新台幣45億4623萬元），比...

經濟靠中國，軍事靠美國：馬來西亞的避險策略

自安華（Anwar Ibrahim）2022年出任馬來西亞首相以來，其外交政策常被外界貼上「親中」標籤。高層頻繁訪華與經濟合作的熱絡，似乎為此提供了佐證。然而，若單純以「親中」概括馬來西亞的外交取向，未免過於簡化，忽略了美國在當地安全領域的深厚影響力。美國對馬來西亞軍事和官僚體系的影響力，絕非短時間內能動搖，而北京一直對吉隆坡抱著一絲戒心，原因就在於馬來西亞與美國之間密切的軍事關係。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。