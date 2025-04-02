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以色列宣布擴大軍事行動 奪加薩大片土地劃入安全區

中央社／ 耶路撒冷2日綜合外電報導
以色列國防部長卡茲（Israel Katz）今天宣布大幅擴大在加薩走廊的軍事行動，並稱將在這塊飛地占領大片土地，以將其劃入以色列的安全區域。 法新社
以色列國防部長卡茲（Israel Katz）今天宣布大幅擴大在加薩走廊的軍事行動，並稱將在這塊飛地占領大片土地，以將其劃入以色列的安全區域。 法新社

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）今天宣布大幅擴大在加薩走廊的軍事行動，並稱將在這塊飛地占領大片土地，以將其劃入以色列的安全區域。

路透社報導，卡茲透過聲明表示，將大規模撤離加薩平民，遠離作戰區域，並敦促他們協助殲滅巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）並釋放以國人質，因為這是終結戰爭的唯一途徑。

不過，他並未明確說明以色列打算占領多少土地。

以色列先前已在加薩境內建立1個重要緩衝區，擴大這塊飛地戰前的邊緣區域，並在橫跨加薩中部的那札林走廊（Netzarim Corridor）劃設大型安全區。

與此同時，以國領導人表示，他們計劃協助巴人自願撤離加薩。美國總統川普先前呼籲加薩居民永久遷離當地，還說要在美國接管後將當地打造成「中東蔚藍海岸」（Riviera of the Middle East）。

先前在美國斡旋下，以色列與哈瑪斯達成休戰協議，允許哈瑪斯用手上人質交換關押在以國監獄的巴勒斯坦囚犯，度過了相對平靜的2個月後，以色列又恢復空襲，並派遣地面部隊重返加薩。

在卡達和埃及調解下，讓休戰談判重回正軌的努力尚未取得進展。

以色列總理內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，施加軍事壓力是解救剩餘59名以國人質的最佳方式。

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