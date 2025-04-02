快訊

嘉義廢棄民宅前驚見男嬰…遭遺棄躺紙箱「死亡多時」 警追查生母

來台旅遊遇橫禍…日本婦人走高雄人行道遭撞 急救16天不治

直擊／木村拓哉來了！不明人士擋鏡頭、現場爆推擠 粉絲痛哭

日本最新預測「8.7強震連2震」 南海海槽「半斷裂」最糟情況曝光

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
去年1月5日石川縣珠州市震災後空拍圖。美聯社
去年1月5日石川縣珠州市震災後空拍圖。美聯社

日本政府的工作小組會議3月31日公布最新估計指出，若發生規模9的南海海槽特大地震，罹難者恐達29.8萬人。這次評估也納入「半斷裂」地震試算，即地震可能分階段發生、造成二次強震加劇災情。

中央社引述日本讀賣新聞報導，南海海槽特大地震是指發生在靜岡縣外海駿河灣至宮崎縣外海日向灘板塊交界處，規模8至9的巨大地震，通常以100年至150年一次的頻率發生。最近一次是1946年的昭和南海地震。

新版報告書估算，罹難人數最多達29.8萬人，低於前一次估算的32.3萬人。如果南海海槽特大地震發生在條件最糟的冬天深夜，死於海嘯的罹難者估計21.5萬人，占全體死者7成，其次為死於建築物倒塌7.3萬人，以及死於地震火災9000人。

另外日媒每日新聞報導，京都大學防災研究所教授西村卓也說明，就南海海槽地震，若整個區域同時斷裂稱為「全斷裂」。若東側或西側先發生規模8以上地震，之後另一側才跟著發生，則稱為「半斷裂」。

兩者相差可短至數小時，長則數日甚至數年。報告預測的最惡劣情況是東、西側先後發生規模8.7與9.0強震。

歷史記錄顯示過去300年「半斷裂」頻率遠高於「全斷裂」。報告預測，「半斷裂」模式可能讓同一災區遭遇兩次強震，第一次地震未倒的建築物，二次地震時倒塌風險大增。專家警告，該情況可能延長震災時間、擴大影響範圍並導致更多傷亡與財損；建築耐震能力也益形重要。

南海 地震 強震 日本

延伸閱讀

南海再添新物種 台南大學國際發表「西沙深水虱」

11位緬甸僑生與家人失聯 桃園宋干節活動改辦祈福儀式

緬甸地震影響台灣？ 學者：相隔仍遠

緬甸地震 日本準備約2億元資金賑災

相關新聞

日本最新預測「8.7強震連2震」 南海海槽「半斷裂」最糟情況曝光

日本政府的工作小組會議3月31日公布最新估計指出，若發生規模9的南海海槽特大地震，罹難者恐達29.8萬人。這次評估也納入...

法新社：中國在台周邊軍演 強調台灣能源弱點

法新社2日引述分析家報導，中國大陸本周在台灣周邊軍演意在對台灣領導層發出明確訊號，即兩岸開戰時北京可將台灣與外界隔絕以迫...

狂罵25小時沒上廁所 參議員為民主黨吹響反擊川普號角

美國民主黨籍新澤西州聯邦參議員布克（Cory Booker）在美東時間3月31日晚上7點站上參院議事廳發言台，連續演講長達25小時又5分鐘，抗議美國總統川普對美國大眾造成的傷害。他的馬拉松式演說打破參院之前的24小時又18分鐘最長發言紀錄，他在發言結束時聲音仍十分洪亮。 布克在開場時說，「我要在體力許可下，以最長時間干擾參院的正常運作。我今晚挺身而出，因為我真心認為我們的國家正處於危機。」 他說，「在71天裡，美國總統對美國人的安全、財務穩定，以及民主的核心基礎造成如此大的傷害。美國現在不是正常時期，美國參院不應該視為正常。」...

馬來西亞第1季詐騙損失逾45億 老年人易成鎖定目標

馬來西亞警方今天公布網路詐欺與詐騙案統計，今年第一季遭詐騙金額達馬幣6億5530萬令吉（約新台幣45億4623萬元），比...

經濟靠中國，軍事靠美國：馬來西亞的避險策略

自安華（Anwar Ibrahim）2022年出任馬來西亞首相以來，其外交政策常被外界貼上「親中」標籤。高層頻繁訪華與經濟合作的熱絡，似乎為此提供了佐證。然而，若單純以「親中」概括馬來西亞的外交取向，未免過於簡化，忽略了美國在當地安全領域的深厚影響力。美國對馬來西亞軍事和官僚體系的影響力，絕非短時間內能動搖，而北京一直對吉隆坡抱著一絲戒心，原因就在於馬來西亞與美國之間密切的軍事關係。

路透：韓國會提案彈劾財長崔相穆

韓國國會今天正式提出針對財政部長崔相穆（Choi Sang-mok）的彈劾案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。