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馬來西亞第1季詐騙損失逾45億 老年人易成鎖定目標

中央社／ 吉隆坡2日專電
馬來西亞警方今天公布網路詐欺與詐騙案統計，今年第一季遭詐騙金額達馬幣6億5530萬令吉，比去年同期增加27%，而老年人容易淪為詐騙集團首要鎖定目標。示意圖／AI生成
馬來西亞警方今天公布網路詐欺與詐騙案統計，今年第一季遭詐騙金額達馬幣6億5530萬令吉，比去年同期增加27%，而老年人容易淪為詐騙集團首要鎖定目標。示意圖／AI生成

馬來西亞警方今天公布網路詐欺與詐騙案統計，今年第一季遭詐騙金額達馬幣6億5530萬令吉（約新台幣45億4623萬元），比去年同期增加27%，而老年人容易淪為詐騙集團首要鎖定目標。

馬來文報章「大都會日報」（Harian Metro）報導，馬來西亞警方武吉安曼（Bukit Aman）商業犯罪調查局（JSJK）統計，從今年初到3月16日的11週內，馬來西亞共接獲1萬218件與詐騙有關案件，去年同期為7576件。

根據統計，今年第一季遭詐騙金額為馬幣6億5530萬令吉，去年同期為馬幣5億1460萬令吉，損失金額比例增近3成。

統計以犯罪案件態樣分析為例，說明網路詐欺仍是商業犯罪最主要的犯罪類型，諸如電信詐騙有4509件、網路購物詐騙有2118件、投資詐騙有1652件、貸款詐騙有1159件、金融詐騙有580件、愛情詐騙有200件。

對於大馬發生的詐騙案，前商業犯罪調查局官員拉瑪特（Rahmat Fitri Abdullah）表示，老年人多半未能跟上科技發展步調，也不了解如何正確使用諸如智慧型手機與社群媒體等數位工具，如果無法判斷真偽，很容易淪為詐騙集團鎖定目標，有些人損失的金額甚至高達馬幣數百萬令吉。

老年人 詐騙集團 馬來西亞

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