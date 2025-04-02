日中友好議員聯盟將訪中 自民黨幹事長率團
日本國會跨黨派的「日中友好議員聯盟」今天宣布將在4月27日至4月29日訪問北京，參訪成員包含聯盟會長兼執政黨自民黨幹事長（相當於秘書長）森山裕與聯盟事務局長小淵優子。
共同社報導，日中友好議員聯盟這次訪中，預計共15名國會議員參加。小淵優子同時也是自民黨組織運動本部長。
報導指出，日方有意透過議員外交，加強與中方交涉解除日本水產品禁令等議題。
東京電力公司福島第一核電廠的「核處理水」2023年8月開始排放入海後，中國持續禁止進口日本水產品。兩國同意持續推動中國解除對日本水產品的禁令，但中國仍未決定何時重啟進口。
這將是日中友好議員聯盟繼2024年8月以後再度訪中，時任會長二階俊博當時率團訪問，在北京分別與中國共產黨第三號人物、中國全國人大常委會委員長趙樂際，以及中國外交部長王毅舉行會談。
而森山裕今年3月曾與訪問日本的王毅會面，並傳達有意訪問中國的想法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言