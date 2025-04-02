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美批准對菲出售F-16戰機 助因應與中國緊張局勢

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
F-16戰機示意圖。美聯社
F-16戰機示意圖。美聯社

美國今天表示，已批准對盟邦菲律賓出售價值55.8億美元的F-16戰鬥機，以支持菲律賓因應與中國日益緊張的局勢。

法新社報導，美國國務院表示，已陸續批准對菲律賓出售20架F-16戰機及相關設備。

美國國務院聲明說，此次軍售將「促進戰略夥伴的安全，這個夥伴仍是東南亞政治穩定、和平與經濟進步的重要力量」。

聲明指出，此次軍售將增強「菲律賓空軍進行海域感知的能力」，並「加強對敵方防空的壓制」。

美國總統川普政府試圖將美國的軍事力量轉向亞洲，以應對崛起的中國，尤其是在台海局勢緊張之際，同時美方也減少在歐洲的介入，即便是在俄羅斯入侵烏克蘭的情況下。

菲律賓和中國在南海的對抗已持續數月不斷升級，儘管國際裁決認為北京當局的主張毫無根據，中國仍聲稱擁有幾乎整個南海主權。

美國 菲律賓 軍售

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