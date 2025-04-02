以軍擴大對加薩軍事行動！防長：將奪取大片土地「納入以色列安全區」

法國極右派「國民聯盟」（RN）領導人勒龐（Marine Le Pen）在被巴黎法院判處挪用歐盟資金有罪、5年內禁止競選公職之後，多年來逐漸逼近法國總統大位的政治聲勢和前景幻滅，但崛起的法國極右派尚未就此止步——公眾將目光，放到了勒龐一手帶出的巴德拉（Jordan Bardella）身上。巴德拉是現任RN主席、歐洲議會議員，原本在RN和其支持者的設想裡，希望勒龐當總統、巴德拉任總理，未來由巴德拉接班勒龐，現如今巴德拉或許將比預期的更早來到政治舞台的中央，但公眾質疑：才29歲的他是否準備好擔任領導者、是否適合這個角色？

2025-04-02 14:22