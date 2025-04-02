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以軍擴大對加薩軍事行動！防長：將奪取大片土地「納入以色列安全區」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以軍3月24日空襲加薩北部。法新社
以軍3月24日空襲加薩北部。法新社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）2日宣布，大幅擴張以色列國防軍在加薩的軍事行動，計畫奪取大片土地並「劃入以色列的安全區域」。

以軍聲明指出，這項行動也將「大規模撤離加薩平民遠離作戰區域」，但並未提供其他具體細節。

卡茲表示，將擴大軍事行動「以殲滅和清除加薩的恐怖分子及其基礎建設，同時奪取大片土地劃入以色列安全區」。

CNN提到，以軍阿拉伯語發言人4月1日晚間向加薩南部拉法地區居民發出撤離命令，要求他們向北移動。

以色列於3月18日恢復在加薩的軍事行動，結束1月19日與哈瑪斯達成的停火協議。以色列方面表示，因為第一階段停火結束後，間接談判陷入僵局，才決定重啟行動。

上月，一名以色列官員與另一位知情人士告訴CNN，以色列正擬定一項可能的大規模地面行動，計畫出動數萬名士兵進入加薩作戰，清除並占領加薩的大部分區域。

卡茲的最新聲明並未說明是否會投入更多軍隊參與這次擴大行動。

CNN 以色列 國防部

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