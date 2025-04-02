法極右領袖涉貪上訴重燃總統夢 法院：選前宣判

法國上訴法院今天表示，將在一定期限內審理瑪琳．雷朋（Marine LePen）案件。如果針對她的定罪判決被推翻，這位極右派領袖有可能參與2027年的總統大選。

綜合法新社和路透社報導，瑪琳．雷朋昨天因涉及在歐洲議會製造虛假職位被定罪，判處4年有期徒刑及10萬歐元罰款，其中2年緩刑，另外2年則是配戴電子戒具在家服刑。但最嚴重的部分為不得參選公職5年並即刻生效，這讓她失去競選資格。

許多時事評論家形容這次法院判決是一場政治大地震。

56歲的瑪琳．雷朋因一項計畫遭判有罪，在這項計畫中，她所屬政黨「國民聯盟」（RN）利用歐洲議會的每月津貼聘用「假」議會助理，這些助理實際上替「國民聯盟」工作，藉以緩解政黨財務壓力。

包括瑪琳．雷朋在內有24人遭定罪，他們均為「國民聯盟」幹部或助理。

瑪琳．雷朋今天向黨內國會議員發表談話時，指控「這個體系」射出「核彈」終結她競選總統的希望。在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）無法再參選下，她認為自己是2027年大選的熱門候選人。

瑪琳．雷朋表示：「如果他們利用這樣的強力武器來對付我們，顯然是因為我們將要贏得大選。」

巴黎上訴法院（The Paris Court of Appeal）今天稍後表示，對於瑪琳．雷朋的案件，將「在一定期限內審理，應該可以在2026年夏季做出判決」。

這可能意味新的審理將在2026年初展開，並於2027年法國總統大選前宣判。瑪琳．雷朋有意第4度參選總統。

瑪琳．雷朋今晚稱上訴法院承諾在2026年夏季宣判是「非常好的消息」。

這位長期的歐盟懷疑論者接受「巴黎人報」（LeParisien）訪問指出，她將把此事提交歐洲人權法院（European Court of Human Rights），稱這項判決「造成無法彌補的傷害」。

瑪琳．雷朋的國內外支持者稱法院判決偏頗且不民主，「國民聯盟」主席巴德拉（Jordan Bardella）呼籲法國民眾週末上街抗議。

他說，將在法國各地散發傳單及舉行會議，「國民聯盟」國會議員將在選區舉行記者會。「國民聯盟」也宣布6日將在巴黎舉行集會。

法國中間偏右總理白胡（Francois Bayrou）告訴國會議員，他支持法院的判決，但對於瑪琳．雷朋選舉禁令立即執行也有疑慮。

馬克宏則未公開評論。馬克宏曾於2017年和2022年大選擊敗瑪琳．雷朋。

根據一項民意調查，過半數法國民眾贊同法院對瑪琳．雷朋的禁令。民調機構Elabe為BFM電視台進行調查，約57%受訪者表示，考慮到瑪琳．雷朋所受的指控，這項判決很正常；42%受訪者則認為具政治偏見。