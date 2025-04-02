英國7月實施外國影響力登記 違者處徒刑

英國政府宣布7月1日起執行外國影響力登記計畫（FIRS），今天發布仍待國會正式同意的相關施行準則。一旦上路，未按規定登記者，可遭處以徒刑。

FIRS分兩個等級，分別為適用所有國家的「政治影響力」、以及僅用於英國政府所指定國家的「加強管控」等級。目前入列「加強管控」等級的，僅伊朗和俄羅斯。

按規定，在「加強管控」等級，英國政府須明確指定列管國家、以及受相關國家控制的實體。

以俄羅斯為例，英國內政部主責安全事務的副大臣賈維斯（Dan Jarvis）今天在國會表示，俄羅斯總統、政府、所有政府關聯組織機構、軍隊、警察、情報單位、司法機關、國會議員，以及受莫斯科當局控制的政黨，皆屬列管標的。

與適用所有國家的「政治影響力」等級不同，「加強管控」等級所規範的，不僅限於政治相關活動。

這意味一旦遭FIRS「加強管控」等級明文列管的個人或實體在英國境內從事任何活動，或者有任何個人或實體與遭明文列管的個人或實體，透過文字、口述、利益交換及其他方式達成正式或非正式協議，在英國從事（或進一步安排其他人從事）任何活動，都必須主動提報FIRS登記。這也涵蓋相關個人或實體受「指示」或遭施壓從事任何活動的情況。

儘管FIRS主要規範在英國發生的活動，英國內政部指出，若活動是在英國境外開始，但對英國產生效果，則這在FIRS「加強管控」等級也可能獲認定屬應登記範圍，例子包括在英國境外發布、但內容針對英國境內人士的社群媒體貼文。

賈維斯今天另在國會提到，為因應持續演變的安全形勢，政府將滾動檢討並適時更新FIRS規範。

這也包括增列FIRS「加強管控」等級國家。英國政府目前未將中國納入「加強管控」等級，今天在國會引發質疑。賈維斯則回應，他理解國會議員對中國的疑慮，但他不會臆測有哪些國家未來將會、或者不會入列FIRS加強級。

賈維斯另指出，今天宣布7月1日起實施FIRS，這意味各利害相關方有3個月的時間準備。根據英國內政部今天發布的施行準則，媒體也屬規範對象。

至於「政治影響力」等級，規範對象為受外國（含外國政府、軍警、執政黨等）指示，在英國從事政治影響活動的個人或實體。

英國內政部指出，「政治影響活動」涵蓋為了影響英國選舉或公投結果、政黨運作（含競選政綱擬訂）、政府部會決策，以及官員、議員及其他政治人物，所作的聯繫（例如電郵往來、會面）、公眾傳播（例如發表文章）及報酬支出。

不過，外交官等公開活動的外國代表、從事合法業務活動的律師、公認的新聞機構等，不受FIRS登記規範。

除了恐危害人身安全等少數例外情形，英國政府將依規定公開FIRS「政治影響力」登記內容。這意味英國國會議員、政府官員等人士可上網查詢登記資料，預先了解接觸對象的背景。

英國政府強調，FIRS登記一大目標為強化透明度；登記並公開相關活動不意味這些活動必然為不正當或不受歡迎，也不意味這些活動必然不得執行。