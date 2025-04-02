格陵蘭愚人節假新聞 「回擊」川普：我們也要買阿拉斯加了！

針對美國總統川普多次宣稱要收購格陵蘭，格陵蘭廣播公司（KNR） 於4月1日「愚人節」當天特別發表一篇風趣的假新聞，報導稱「格陵蘭自治政府宣布收購美國阿拉斯加州」，以諷刺川普的發言。

關於格陵蘭爭議，川普曾表示，基於安全考量，美國應該收購格陵蘭。然而，格陵蘭的自治政府對此強烈反對。

NHK報導，KNR在1日刊登愚人節文章指出，格陵蘭自治政府的一名官員表示，「川普對格陵蘭的收購提案讓我們意識到，原來我們也可以收購其他國家。」

川普對格陵蘭收購的言論持續引發國際關注，格陵蘭的居民與自治政府透過幽默和諷刺手法進行反擊，表達對此問題的強烈立場。

格陵蘭主要政黨之一的民主黨領袖尼爾森已明確表示，格陵蘭不會同意美國收購島嶼的提案。丹麥首相佛瑞德里克森，預計2日訪問格陵蘭，兩人將討論如何應對該爭議。