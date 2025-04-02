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美軍裝甲車墜入立陶宛沼澤 最後1名官兵遺體尋獲

中央社／ 維爾紐斯1日專電

美國立陶宛陸軍上週在當地一處訓練區發生事故，4名官兵駕駛的裝甲車沉入沼澤，裝甲車於3月31日打撈上岸，並確認3名官兵罹難。美軍昨日宣布，已尋獲最後1名官兵的遺體，事故原因將在調查後公布。

4名美軍官兵於3月25日在立陶宛帕布拉德（Pabrade）訓練區執行一項維護任務時失蹤，官兵當時駕駛的M88裝甲救濟車被發現沉沒在訓練區內一處超過5公尺深的沼澤。相關單位隨後展開為期數日的搜救行動，並於31日成功打撈這輛重達近70噸的裝甲車。然而，當時僅確認3名官兵罹難，仍有1人下落不明。

美國歐洲與非洲陸軍（U.S. Army Europe andAfrica）1日發布新聞稿，確認尋獲第4名官兵的遺體並正式宣布死亡。美軍除了向罹難者家屬表達哀悼，也特別感謝立陶宛政府以及協助搜救行動的盟友。

據新聞稿指出，本次搜救行動動員了數百名救援人員，來自美國陸海軍、立陶宛、波蘭、愛沙尼亞的武裝部隊，以及立陶宛政府與民間機構。

目前，美軍正在調查事故發生的原因，並將在條件允許的情況下公布更多細節。

據立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，立陶宛武裝部隊參謀長巴爾特雷納斯（Remigijus Baltrėnas）中將表示，第4名官兵的遺體在裝甲車沉沒地點附近被尋獲。他強調，這次搜尋任務極具挑戰性，但透過水下聲納、無人機、專業警犬以及潛水人員的合作，最終成功完成任務。

立陶宛軍方在臉書（facebook）發文表示，搜尋地點的整理工作完成後，將對本次救援行動進行分析與總結，以確保未來若發生類似不幸事件，能夠更有效率地應對。

此外，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在社交平台X上發文，感謝立陶宛夥伴在搜索行動中的支持，並向罹難官兵的家屬致以慰問。

立陶宛 美國 裝甲車

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