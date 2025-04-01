川普與埃及總統通話 談及加薩走廊的解決方案

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（歐新社）
美國總統川普。（歐新社）

美國總統川普1日指出，他與埃及總統塞西（Abdel-Fattah El-Sisi）通話，兩人討論到美軍對葉門激進組織「胡塞武裝」（Houthi）的軍事行動，同時也討論到加薩走廊可能的解決方案和軍事準備。

川普1日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他與塞西通話，指兩人的通話非常順利。

川普指出，兩人討論到很多議題，包括美國對在葉門攻擊海上船隻的胡塞武裝的軍事行動；川普說，他們也討論到加薩走廊（Gaza Strip），包括可能的解決方案，以及軍事準備等。

川普 社群 美國

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