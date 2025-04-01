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會見王毅 普亭稱期待習近平5月訪俄

中央社／ 台北1日電
俄羅斯總統普亭（左）在莫斯科會見大陸外交部長王毅（右），普亭說，將為大陸國家主席習近平五月訪俄做好準備，王毅則強調，中俄合作不受外部干擾。 （路透）
俄羅斯總統普亭（左）在莫斯科會見大陸外交部長王毅（右），普亭說，將為大陸國家主席習近平五月訪俄做好準備，王毅則強調，中俄合作不受外部干擾。 （路透）

綜合媒體報導，俄羅斯總統普亭今天在克里姆林宮會見正在莫斯科進行正式訪問的中國外交部長王毅。普亭稱俄方對俄中關係發展感到滿意，並期待中國國家主席習近平5月訪俄。

綜合俄羅斯衛星通訊社中文網、01等港媒報導，普亭（Vladimir Putin）會見王毅時表示，期待習近平5月9日訪問俄羅斯，出席二戰勝利80週年活動，並指俄方對俄中關係發展感到滿意，承諾將為習近平訪俄準備緊湊、美好的日程。

王毅則表示，習近平5月訪問莫斯科的籌備工作正順利推進，將為兩國關係發展注入新動力。

王毅今天稍早先與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行會談。拉夫羅夫表示，王毅這次訪問主要目的是為5月在莫斯科舉行的俄中元首峰會做好準備。

王毅3月31日至4月2日對俄羅斯進行為期3天的正式訪問。有鑑於川普就任美國總統後美俄緊張關係快速趨於緩和，王毅此行也因此格外受到國際關注。

王毅接受俄媒專訪時說，當前的中俄關係有三大特質：一是世代友好、永不為敵；二是平等相待、合作共贏；三是不結盟、不對抗、不針對第三方。「三不」原則是兩國關係發展的必然選擇。

俄羅斯 王毅 關係

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