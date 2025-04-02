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俄外長：支持中方對台立場

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

正在俄羅斯訪問的中共政治局委員兼外長王毅，接受俄國媒體專訪時，針對台灣議題強調，台灣是中國領土一部分的歷史和法理事實不容置疑，「台灣同胞作為中國人的身分認同不容打壓」。俄羅斯外長拉夫羅夫昨與王毅會談時稱，「完全支持中方在台灣問題上的立場」，願共同維護聯合國憲章宗旨和原則，捍衛公正合理的國際秩序。

王毅提到，今年也是台灣光復八十周年。他強調，台灣回歸中國是二戰勝利果實和戰後國際秩序的重要組成部分。他歷數由中華民國政府參與的一九四三年「開羅宣言」、一九四五年「波茨坦公告」，強調上述一系列具有國際法律效力的文件都「確認了中國對台灣的主權，奠定了戰後國際秩序的基石」。

他表示，台灣是中國領土一部分的歷史和法理事實不容置疑，台灣同胞作為中國人的身分認同不容打壓。「無論台灣島內形勢如何變化，中國終將統一、也必將統一的歷史大勢不可阻擋」。

王毅這番表態，時值大陸國台辦三月廿六日在官網設置「台獨打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」後，國台辦強調，「近期民進黨當局頻繁羅織罪名壓制島內不同意見，封殺言論自由，威脅恫嚇、打壓迫害政治異己和島內支持兩岸關係和平發展、融合發展的政黨、團體、人士」，某些台獨組織、側翼等充當打手、幫凶，必須嚴懲。

針對俄烏戰爭，據大陸外交部昨晚發布，拉夫羅夫與王毅會談時，雙方就烏克蘭危機等議題交換了意見。拉夫羅夫表示，俄方著眼消除危機根源，致力於建構持久的歐亞安全架構。

王毅則闡述中方一貫立場，表示中方支持一切有利於爭取和平的努力，願通過「和平之友」小組繼續為和平積累國際共識，為推動危機政治解決發揮建設性作用。

俄羅斯 台獨 王毅

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