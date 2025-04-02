普亭會王毅：為習5月訪俄做準備

中共政治局委員兼外交部長王毅訪問俄羅斯的三天行程將於今日結束，他昨日先後與俄國外長拉夫羅夫會談、並獲得俄國總統普亭會見，俄媒也釋出他的專訪全文。針對美中俄三角關係，王毅批評旨在呼籲美國「聯俄制中」的反向尼克森戰略，強調這不僅是將國際政治簡單交易化，更是陳舊的冷戰思維作祟。王毅並稱，當前中俄關係是「世代友好，永不為敵」。

美國總統川普重返白宮後，美俄關係獲得改善，有觀點認為，目前美國視北京為最大戰略對手，白宮或有可能推動反向尼克森戰略，透過與俄羅斯聯手，壓制中國大陸發展，成為當前美中俄關係討論的焦點。

俄羅斯總統普亭昨晚會見王毅。據俄羅斯衛星通訊社，普亭在會見王毅時承諾，將為大陸國家主席習近平五月訪俄加緊準備，並安排美好、緊湊的日程。希望對兩國關係的發展表示滿意，包括在兩國外交部直接支持下的發展。

普亭還說，希望這（習近平訪俄）不僅與參加紀念活動有關，也將成為一次單獨的訪問。

王毅在會見普亭時指，中俄政治互信不斷加深，戰略協調更加務實，合作持續深化，保障了兩個大國各自的發展和振興，也維護了中俄在重大國際和地區事務中的共同利益。王毅強調，中俄合作從不針對第三方，也絕不受外部的干擾，中俄關係不會止步不前，只會越走越寬廣。

王毅昨天中午與拉夫羅夫舉行會談，據俄羅斯外交部公布的開場白影片，拉夫羅夫表示，王毅來訪是為了五月的雙方峰會做準備（指大陸國家主席習近平將訪莫斯科）。拉夫羅夫說，今年雙方將慶祝二戰歐洲與東方戰場勝利八十周年，如今建立一道可靠的屏障，阻止法西斯主義、納粹主義、軍國主義思想復活，這項任務顯得十分緊迫。

王毅則在開場白以「老朋友」稱呼拉夫羅夫，他稱願同老朋友進一步全面「對表」（確保雙方一致），加強戰略協調，這次訪問會為今年高層交往「做好充分準備」。

昨日稍早俄羅斯衛星通訊社刊出對王毅的專訪全文，王毅表示當前中俄關係「世代友好，永不為敵」。針對美中俄關係，王毅提及，俄美剛邁出恢復正常接觸的第一步，「這有利於推動大國關係格局趨於穩定，有利於給變亂交織的國際形勢帶來積極預期」。

同時他針對美中俄關係，強調「現在有些人不甘寂寞，開始炒作所謂『反向尼克森戰略』」。王毅指，這不僅是將國際政治簡單交易化，更是陳舊的冷戰思維在作祟。他表示中俄全面戰略協作夥伴關係歷經國際風雲考驗，「穩如泰山，牢不可撼」，大陸完全理解和支持俄羅斯透過外交努力，維護自身正當合法權益。

針對核武器裁軍問題，王毅表示，中美核力量根本不在一個量級，美方現階段要求大陸加入中美俄三邊核裁軍談判，「既不合理也不現實」。