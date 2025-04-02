傳駐韓美軍任務擴大 須保台

華盛頓郵報日前報導美國國防部長赫塞斯重新調整華府戰略，將嚇阻中國大陸奪取台灣及強化本土防衛列為優先事項。南韓朝鮮日報一日報導，此舉可能讓駐韓美軍任務擴大為協助保衛台灣和對抗中國，衝擊南韓抵禦北韓的軍事準備。

專家警告，美國可能要求南韓提高駐韓美軍費用分攤比率，以及增加國防開支。

華郵報導，五角大廈一份內參的機密指引備忘錄顯示，赫塞斯就任防長後，將台灣恐遭入侵視為唯一必須優先考量的情境，比其他潛在威脅更優先，並為此調整龐大的美軍架構轉向印太。

朝鮮日報引述分析人士指出，這份文件已明確釋出美國將調整駐韓美軍角色的訊號。南韓前國安顧問金聖翰（譯音）表示，「川普政府的方向很清楚，不論是駐韓、駐日還是駐澳美軍，終極戰略目標都是中國」。他警告，一旦中國武力犯台，美國勢必介入，而朝鮮半島也將捲入，這意味著駐韓美軍任務可能將擴大為嚇阻中國。

一位資深軍方人士透露，目前美國戰略上仍將東北亞畫分為朝鮮半島與台灣海峽兩個作戰區域，他說：「但未來可能整合成單一的『東北亞戰區』」。

南韓梨花女子大學教授朴元根（譯音）表示：「美方評估中國可能在二○二七年前具武力奪台能力，因此希望在此前完成盟軍角色調整。若駐韓美軍未來被納入保衛台灣任務，南韓將需獨自承擔北韓威脅。」

此外，也有專家擔憂，美方可能重新檢討戰時作戰指揮權，從原本的韓美聯合軍司令部的美軍指揮官，轉交給南韓軍方主導。首爾預料將面臨美方立即施壓，要求大幅提高駐韓美軍的防衛費分擔。

川普去年競選期間曾稱南韓是「賺錢機器」，並表示南韓每年應支付一百億美元防衛費，約為南韓目前實際負擔約十億美元的十倍。

隨著美國印太政策可能出現重大調整，專家指出南韓政府必須及早因應。南韓國防部前次長申範澈（譯音）表示：「若駐韓美軍角色擴大至牽制中國，勢必削弱南韓對北韓的嚇阻力。」

申範澈建議，作為因應對策，南韓可考慮要求美國在關島部署戰術核武，作為加強嚇阻手段。另一個選項則是請求美國同意讓南韓發展核動力潛艦，提升海軍在對北韓威脅下的應對能力。