聽新聞
0:00 / 0:00

傳駐韓美軍任務擴大 須保台

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

華盛頓郵報日前報導美國國防部長赫塞斯重新調整華府戰略，將嚇阻中國大陸奪取台灣及強化本土防衛列為優先事項。南韓朝鮮日報一日報導，此舉可能讓駐韓美軍任務擴大為協助保衛台灣和對抗中國，衝擊南韓抵禦北韓的軍事準備。

專家警告，美國可能要求南韓提高駐韓美軍費用分攤比率，以及增加國防開支。

華郵報導，五角大廈一份內參的機密指引備忘錄顯示，赫塞斯就任防長後，將台灣恐遭入侵視為唯一必須優先考量的情境，比其他潛在威脅更優先，並為此調整龐大的美軍架構轉向印太。

朝鮮日報引述分析人士指出，這份文件已明確釋出美國將調整駐韓美軍角色的訊號。南韓前國安顧問金聖翰（譯音）表示，「川普政府的方向很清楚，不論是駐韓、駐日還是駐澳美軍，終極戰略目標都是中國」。他警告，一旦中國武力犯台，美國勢必介入，而朝鮮半島也將捲入，這意味著駐韓美軍任務可能將擴大為嚇阻中國。

一位資深軍方人士透露，目前美國戰略上仍將東北亞畫分為朝鮮半島與台灣海峽兩個作戰區域，他說：「但未來可能整合成單一的『東北亞戰區』」。

南韓梨花女子大學教授朴元根（譯音）表示：「美方評估中國可能在二○二七年前具武力奪台能力，因此希望在此前完成盟軍角色調整。若駐韓美軍未來被納入保衛台灣任務，南韓將需獨自承擔北韓威脅。」

此外，也有專家擔憂，美方可能重新檢討戰時作戰指揮權，從原本的韓美聯合軍司令部的美軍指揮官，轉交給南韓軍方主導。首爾預料將面臨美方立即施壓，要求大幅提高駐韓美軍的防衛費分擔。

川普去年競選期間曾稱南韓是「賺錢機器」，並表示南韓每年應支付一百億美元防衛費，約為南韓目前實際負擔約十億美元的十倍。

隨著美國印太政策可能出現重大調整，專家指出南韓政府必須及早因應。南韓國防部前次長申範澈（譯音）表示：「若駐韓美軍角色擴大至牽制中國，勢必削弱南韓對北韓的嚇阻力。」

申範澈建議，作為因應對策，南韓可考慮要求美國在關島部署戰術核武，作為加強嚇阻手段。另一個選項則是請求美國同意讓南韓發展核動力潛艦，提升海軍在對北韓威脅下的應對能力。

南韓 美國 美軍

延伸閱讀

CNN：中共軍演時機有1巧合 將考驗美護台決心

共軍六代戰機「殲36」10天3飛 學者：強勢警告美國

中共對台軍演 林穎佑：川習會前試探美對台戰略底線

南韓憂心美駐軍「棄韓保台」！統一東北亞戰區 韓恐獨扛北韓威脅

相關新聞

韓憲院：尹錫悅彈劾案周五宣判

南韓憲法法院一日聲明，將在四日上午十一時（台灣時間同日上午十時）宣判總統尹錫悅彈劾案並開放直播。若彈劾成立，尹錫悅將免職...

普亭會王毅：為習5月訪俄做準備

中共政治局委員兼外交部長王毅訪問俄羅斯的三天行程將於今日結束，他昨日先後與俄國外長拉夫羅夫會談、並獲得俄國總統普亭會見，...

俄外長：支持中方對台立場

正在俄羅斯訪問的中共政治局委員兼外長王毅，接受俄國媒體專訪時，針對台灣議題強調，台灣是中國領土一部分的歷史和法理事實不容...

傳駐韓美軍任務擴大 須保台

華盛頓郵報日前報導美國國防部長赫塞斯重新調整華府戰略，將嚇阻中國大陸奪取台灣及強化本土防衛列為優先事項。南韓朝鮮日報一日...

外媒：尹錫悅若復職 執政力將大減

南韓憲法法院四日將宣判總統尹錫悅彈劾案。若彈劾成立，他將成為繼朴槿惠後第二名因彈劾下台的南韓總統。但外媒指出，即使尹獲判...

川普與埃及總統通話 談及加薩走廊的解決方案

美國總統川普1日指出，他與埃及總統塞西（Abdel-Fattah El-Sisi）通話，兩人討論到美軍對葉門激進組織「胡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。